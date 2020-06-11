Кремль назвал незаконными предложенные республиканцами санкции  

Москва, 11 июня. Новые санкции в отношении России, которые накануне предложили члены Республиканской партии США, незаконны с точки зрения международного права. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля выразил сожаление в связи с новыми рестрикциями.

«Наблюдаем за сообщениями о таких выступлениях и предложениях о новых рестрикциях. Считаем подобные рестрикции незаконными с точки зрения международного права. Можем только сожалеть в связи с новыми импульсами», — сказал Песков.

По его словам, позиция отдельных американских политических сил не способствует нормализации отношений двух стран.