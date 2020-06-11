Кремль назвал незаконными предложенные республиканцами санкции  

Москва, 11 июня. Новые санкции в отношении России, которые накануне предложили члены Республиканской партии США, незаконны с точки зрения международного права. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля выразил сожаление в связи с новыми рестрикциями.
«Наблюдаем за сообщениями о таких выступлениях и предложениях о новых рестрикциях. Считаем подобные рестрикции незаконными с точки зрения международного права. Можем только сожалеть в связи с новыми импульсами», — сказал Песков.
По его словам, позиция отдельных американских политических сил не способствует нормализации отношений двух стран.
«Надеемся, что планы не будут материализованы. На фоне выборов в США наша страна и отношения России и Америки становятся для американских политиков такой сакральной жертвой, которую нужно принести для успеха», — пояснил пресс-секретарь российского лидера.