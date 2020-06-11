Борисов ответил на обвинения в «подмене» жены погибшего в ДТП с Ефремовым ради шоу

Москва, 11 июня. Российский телеведущий Дмитрий Борисов в разговоре назвал лукавством утверждения, что в шоу «Пусть говорят» участвовала ненастоящая жена Сергея Захарова, погибшего в аварии в центре Москвы с артистом Михаилом Ефремовым.

Ранее сын Захарова в социальной сети Instagram опубликовал пост, в котором заявил, что в передаче на Первом канале, посвященной ДТП на Смоленской площади, приняла участие неизвестная ему женщина — Ирина Стерхова. Он уточнил, что у погибшего Захарова была одна законная жена (его мать).

Многих пользователей социальных сетей возмутило, что телеканал пригласил незаконную супругу. Как пишет РИА Новости, Борисов объяснил, что Захаров жил с женщиной в незарегистрированном браке, он пробыл с ней 22 года.

«Эти обвинения, что в «Пусть говорят» участвовала «ненастоящая» жена Сергея Захарова, — это лукавство. Ненастоящая, мол, потому что без штампа в паспорте. Но именно с этой женщиной Сергей был 22 года», — уточнил он.

При этом телеведущий добавил, что у Захарова до этого уже было два брака.

«Со второй женой, Маргаритой, он так и не развелся официально — но и это не такая уж редкая ситуация. В этой ситуации для нас важно слышать его действительно близких людей. И Ирина, конечно, — одна из них», — рассказал Борисов.

Как сообщалось ранее, смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы произошло 8 июня. Актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Если вина Ефремова будет доказана, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. 9 июня Таганский суд Москвы арестовал актера на два месяца. Суд отправил его под домашний арест.