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Песков рассказал, когда Путин начнет проводить совещания в офлайне

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Песков рассказал, когда Путин начнет проводить совещания в офлайнеМосква, 11 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что в скором времени совещания главы государства перейдут из режима видео-конференций в офлайн. 

«Это время не за горами», — сказал он журналистам, уточнив, что конкретной даты нет и все будет зависеть от решения Владимира Путина. 

При этом представитель Кремля не исключил, что какие-то элементы нынешнего режима общения могут частично использоваться в дальнейшем для оптимизации работы. Онлайн формат позволяет быстро собрать участников совещания, в том числе из регионов.

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