Песков рассказал, когда Путин начнет проводить совещания в офлайне

Москва, 11 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что в скором времени совещания главы государства перейдут из режима видео-конференций в офлайн.

«Это время не за горами», — сказал он журналистам, уточнив, что конкретной даты нет и все будет зависеть от решения Владимира Путина.

При этом представитель Кремля не исключил, что какие-то элементы нынешнего режима общения могут частично использоваться в дальнейшем для оптимизации работы. Онлайн формат позволяет быстро собрать участников совещания, в том числе из регионов.