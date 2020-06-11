Депутат Затулин объяснил важность поправки в конституцию о статусе русского языка

Поправка в конституцию о статусе русского народа и языка вдохнет в русских, живущих в РФ, сознание собственной гордости и поможет осознать их историческую роль в становлении государства. Таким мнением с Федеральным агентством новостей поделился депутат Госдумы Константин Зутулин.

1 июля должно состояться общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Изменения в основной закон страны российский лидер Владимир Путин анонсировал еще в январе текущего года. Для работы над поправками была создана рабочая группа, которая рассмотрела более 1000 предложений по изменению конституции.

Общественное внимание наиболее сильно привлекла поправка о русском языке и народе. В частности, статью 69 конституции предлагается дополнить следующим положением:

«Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации».

Корреспондент ФАН обсудил важность этой поправки с первым зампредом комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным, который приложил руку к ее созданию.

«Положение о государственности русского языка с самого начала присутствовало в конституции, принятой в 1993 году. Я внес две поправки и они обе должны были быть размещены в преамбуле конституции. Но в ходе работы над ними преамбулу решили не трогать вообще. Поэтому поправка нашла место в других статьях. Мое предложение была связано с необходимостью упомянуть о существовании русского народа в конституции. Например, конституция Татарстана начинается со слов: «Мы, многонациональный народ республики Татарстан и татарский народ...» Точно так же важным является закрепить положение о субъектности русского народа», — рассказал Затулин.

Как заметил парламентарий, все входящие в состав России республики и округа, называются по имени того народа, который считается образующим в этом субъекте.

«А как мы понимаем, русские составляют большинство в стране и никакого своего выделенного территориального образования не имеют, поскольку они относятся ко всей России. Но необходимо не забывать, что русский народ существует. В процессе работы рабочая группа частично учла мою поправку. Место для упоминания русского народа нашлось в статье о государственности русского языка. Но при этом было сказано нечто большее: «русский язык принадлежит государствообразующему народу», — сказал он.

Окончательный вариант поправки должен быть правильно объяснен общественности и ни в коем случае не может использоваться для ущемления других народов. По словам депутата, в тексте поправки идет речь о «признании исторической роли русского народа в образовании России».

«Никто не может требовать от татарина отказаться от своей национальности. Было бы дико требовать от чеченцев или осетинов, чтобы они поступили так же. Поэтому странно слышать, что упоминание о русском народе в конституции ущемляет другие народы России, — заявил собеседник ФАН. – Так или иначе, эта запись вдохнет в русских, живущих в России, сознание собственной гордости. Все наши граждане, вне зависимости от национальностей, равны, но при этом надо понимать, что русский народ и язык нельзя вычеркнуть из истории и устоев страны, так как это будет означать обрубить корни российскому государству».

Недавно Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в результате которого выяснилось, что 67% россиян намерены принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. 61% респондентов заявил, что готов проголосовать за поправки. 21% опрошенных намерен голосовать против, остальные еще не определились. 14% участников опроса заявили, что не намерены участвовать во всенародном голосовании, 17% россиян пока не определились в этом вопросе. Голосование по поправкам в конституцию будет проходить с 25 июня по 1 июля, которое объявлено выходным днем. На участках для голосования будут соблюдены все меры безопасности.