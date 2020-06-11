Крупенников: Новые обвинения ПНС Ливии в адрес Шугалея выглядят несостоятельно и абсурдно

Депутат Госдумы Владимир Крупенников поддержал коллегу похищенных в Ливии социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана и руководителя Фонда защиты национальный ценностей (ФЗНЦ) Александра Малькевича, который объяснил, что все попытки триполитанских властей обвинить ученых в преступлении ливийского закона через СМИ используются для легитимации незаконного удержания двух граждан РФ в плену.

Руководитель ФЗНЦ и председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Малькевич ответил на публикацию информагентства ТАСС о якобы имевшем место быть переводе Шугалея и Суэйфана из частной тюрьмы нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) «Митига» на виллу. В материале не приводится никаких фактических доказательств данному утверждению, нет и официального заявления со стороны «правительства» премьер-министра Файеза Сарраджа.

Журналисты лишь сослались на неназванный источник. Малькевич заявил, что его информаторы не подтвердили соответствующую информацию, в связи с чем усомнился в ее достоверности. Также он призвал журналистов передавать любую информацию о похищенных в ФСБ и другие профильные органы.

Инцидент с похищением российских социологов в Ливии требует тщательной проверки при освещении в СМИ

Депутат Государственной Думы Крупенников разделил мнение члена ОП РФ. Он напомнил, что боевики ПНС Ливии не делают никаких официальных заявлений по поводу похищенных, что нивелирует любые спекуляции на теме.

«Я согласен с Александром Малькевичем. Нам необходимо освещать исключительно проверенную, достоверную информацию, потому что реально не очень понятно, что происходит в Ливии с нашими соотечественниками. Работа по освобождению с российской стороны освещается: подключился МИД, ведутся переговоры. Но никаких официальных данных со стороны ПНС, кроме того, что публикуется в прессе, я не вижу, не обладаю такой информацией. Разузнать, в каком состоянии Максим и Самер, где и в каких условиях они находятся, я считаю — первостепенной задачей», — объяснил собеседник ФАН.

Сообщение о переводе ученых из «Митиги» на виллу не подкреплено фактами

Политик справедливо заметил, что если бы новость была правдивой, то об этом бы уже узнали во всем мире. По его мнению, это в интересах Сарраджа, которого компрометирует незаконное удержание иностранцев в частном изоляторе ПНС. Шугалей и Суэйфан находятся в плену боевиков более года, причем без предъявления официального обвинения.

«Если боевики их перевели куда-то и даже, предположим, смягчили условия их пребывания, то где уведомление об этом? Пускай покажут нам ученых, пускай они подтвердят, что с ними хорошо обращаются. Этого же не происходит. Если бы ПНС действительно освободило социологов, а их незаконно удерживают уже больше года, то Сарраджу самому было бы выгодно, чтобы об этом узнала мировая общественность», — подчеркнул Крупенников.

Попытки ПНС Ливии приписать Шугалею и Суэйфану преступления не выдерживают критики

Также депутат согласился с Малькевичем по поводу того, что обвинения триполитанских властей в адрес российских социологов на площадке медиаресурсов, спустя год после похищения, выглядят как минимум абсурдно. На этот раз им приписали осуществление общественной деятельности в североафриканском государстве, что априори не является преступлением, а также посещение неназванной закрытой территории. Однако в ливийском законе не говорится о каком-либо разграничении страны на открытые и закрытые районы.