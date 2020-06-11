СКР завел уголовное дело на главу Норильска из-за аварии на ТЭЦ-3

Москва 11 июня. Следственный комитет возбудил уголовное дело против мэра Норильска Рината Ахметчина по факту разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

СК предъявил градоначальнику обвинение в халатности в связи с аварией.

«В Главном следственном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело по факту халатности главы Норильска Рината Ахметчина, выразившейся в неисполнении своих должностных обязанностей при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов в объеме не менее 21,1 тыс. кубометров», — заявила Петренко.

По ее словам, Ахметчин был в курсе объемов разлитой нефти, но не принял необходимых мер для ликвидации последствий аварии.

Петренко пояснила, что глава Норильска не организовал координацию деятельности городского управления по делам ГО и ЧС, а также не обеспечил взаимодействие органов и должностных лиц местного самоуправления.

Помимо этого, по версии СК, Ахметчин не спрогнозировал развитие чрезвычайной ситуации и ее последствий.

Статья УК, которую вменяют мэру Норильска, предусматривает штраф до 120 тысяч рублей или наказание в виде исправительных работ.