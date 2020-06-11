«Блестящая» Ольга Орлова рассказала, как почтит память Фриске в годовщину ее смерти

Известная российская певица и телеведущая Ольга Орлова заявила, что в пятую годовщину со дня смерти Жанны Фриске поедет на кладбище, чтобы почтить ее память.

Одна из бывших солисток поп-группы «Блестящие» рассказала Федеральному агентству новостей, что будет делать 15 июня, в годовщину со дня смерти ее подруги.

«Я поеду, безусловно, на кладбище, — отметила Орлова, уже более трех лет работающая одной из ведущих реалити-шоу «Дом-2», которое выходит на телеканале ТНТ. — Что я потеряла [с уходом Фриске]? Вот вы теряли близких людей? И что теряли?..»

Собеседница ФАН призналась, что ее с Фриске связывало очень многое, но делиться воспоминаниями пока все еще сложно.

«Есть какие-то интимные вещи, какие-то сокровенные, — ответила Ольга Орлова, говоря о дружбе с Фриске. — Не то, чтобы надо что-то вспомнить, я и не забывала. Однако рассказывать об этом я, если честно, не хотела бы».

Ольга Орлова и Жанна Фриске вместе работали в группе «Блестящие». Первая с 1995 по 2000 годы, а вторая — с 1996-го по 2003-й.

В 2013 году Фриске узнала, что у нее онкологическое заболевание — неоперабельная опухоль головного мозга, глиобластома. После этого начала лечение в Соединенных Штатах Америки и Германии. В середине 2014-го певица и актриса прилетела в Юрмалу (Латвия). Затем проходила лечение и реабилитацию в китайских городах, в Москве, в Лос-Анджелесе и снова в российской столице.

Несмотря на все старания медиков состояние Фриске ухудшалось, а последние три месяца своей жизни она провела в коме. Поздно вечером 15 июня 2015 года она скончалась в своем доме, в подмосковной Балашихе.

Прощание с певицей состоялось в концертном зале Crocus City Hall, а отпевание прошло в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. Фриске похоронили на Николо-Архангельском кладбище. Жанне было 40 лет.

Ранее продюсер Олеся Сазыкина отреагировала на информацию о возможном романе Фриске и солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева.