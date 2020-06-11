Спасенного щенка назвали Победой за волю к жизни. ФАН-ТВ

Неравнодушные жительницы Кемеровской области спасли раненного щенка, брошенного на обочине. Семья Габдрахмановых заметила собачку недалеко от автотрассы, ведущей в Новокузнецк. Малышка скулила от боли и была настолько слаба, что даже не могла поднять головы.

«Нашли вот здесь, возле забора. Дочь, когда возвращалась домой, увидела, что кто-то скулит. Она подошла, собачка была свернута в клубочек, зажата и скулила, то есть она не могла поднять голову, ей было тяжело, и ходить она тоже не могла. У нее была кровоточащая рана, мы даже боялись собачку взять на руки», — вспоминает новая хозяйка Победы Евгения Габдрахманова.

Габдрахмановы решили, что щенка сбила машина, и чтобы ему помочь, решили отвезти к ветеринару. Врач нашел открытый перелом лапы и раздробленную шейку бедра. Рана уже успела сильно загноиться. Кроме того, собачка была ужасно слаба и обезвожена.

«Она была в крайне тяжелом состоянии, то есть она практически не двигалась, чуть-чуть поднимала голову, хвостиком махала еле-еле, то есть она была сильно обезвожена. Когда мы пытались ее поднять, то есть за любое место, когда ее трогаешь, она скулила, плакала, прямо плакала. Мы увидели впервые в жизни у щеночка слезы», — ужасается Евгения.

Несмотря на все тяготы, маленькая собачка и ее новые хозяева успешно справляются с испытаниями. Щенок уже выдержал операцию и курс реабилитации, полностью подтвердив справедливость своего имени. А назвали малышку Победой. И дело не только в том, что ее нашли 9 мая, но и в огромной воле к жизни. Пусть впереди еще долгое восстановление и новые операции, Габдрахмановы не сомневаются, что Победа все преодолеет.