Как США создают сеть операционных военных баз в Черноморском регионе

В последнее время США и НАТО все чаще заявляют о росте военных угроз в Черноморском регионе, вынуждая союзников все больше тратить на оборону. При этом полностью отказываться от размещения своих контингентов Вашингтон также не намерен, для чего ведет работу по созданию сети операционных баз. Как Штаты реализуют концепцию «лепестков лилий», рассказывает Telegram-канал «Южный ветер».

Деятельность Вооруженных сил США за рубежом заключается не только в демонстрации своей мощи для решения сиюминутных геополитических задач. Исходя из того, что применение войск носит экспедиционный характер, американское военное руководство проводит скрупулезную заблаговременную работу по созданию сети операционных баз либо пунктов материально-технического обеспечения.

Так, еще в 2005 году Пентагоном был введен термин «пункты совместной безопасности» (Cooperative Security Locations), в обиходе получивший название «базы на лепестке лилии» (lily pads). По замыслу это пункты с запасами материально-технического обеспечения и минимальным количеством военного персонала или без него, которые позволяют организовать присутствие на территории другого государства и при необходимости моментально развернуть ударные и логистические опорные плацдармы армии. Важной особенностью является и то, что «принимающая сторона» берет на себя большую часть обеспечивающих функций, сокращая логистическую нагрузку на американских тыловиков.

Предполагается, что с опорой на эти «лепестки лилий» в военное время можно достаточно быстро развернуть подразделение сил быстрого реагирования, а в мирное — использовать как базу для мероприятий стратегического сдерживания либо проведения точечных операций, к примеру, по борьбе с терроризмом или наркотрафиком.

Так как зарубежное присутствие США весьма велико, в данной статье фокус будет направлен только на Черноморской регион.

Румыния и Болгария — главные партнеры в Черноморском регионе

Наибольшую ценность для США в регионе представляет авиабаза Михаил Когэлничану, которая находится в Румынии, неподалеку от прибрежного города Констанца. Она используется Пентагоном как опорный пункт для участия американских войск в региональных коалиционных учениях, а также в качестве транзитного аэродрома для переброски грузов в Афганистан. На базе находится группа тылового обеспечения (Area Support Group — Black Sea) и батальонная тактическая группа сухопутных войск на ротационной основе. Американские военнослужащие регулярно принимают участие в совместных учениях на румынском полигоне «Бабадаг» и болгарском учебно-тренировочном комплексе «Ново село». Также США для выполнения задач часто используют авиабазу Кымпия-Турзий, на которой в настоящее время базируются вертолеты Black Hawk. В контексте присутствия не стоит забывать и о комплексе ПРО наземного базирования «Иджис Эшор» в местечке Девеселу, на вооружении которого находятся противоракеты «Стандарт», но это уже другая история.

В настоящее время правительство Румынии за собственный счет ведет модернизацию авиабазы Когэлничану под стандарты НАТО, предполагая в течение 20 лет вложить 2,8 млрд долларов.

Грузия — «ворота в Закавказский регион»

В последние годы грузинское руководство активно пытается достигнуть статуса «кандидата на вступление в НАТО». Вашингтон, не желая тратить значительные усилия на обход пятой статьи альянса, чтобы обеспечить Тбилиси членство, осторожно вкладывает ресурсы в развитие военной инфраструктуры в стране, вспоминая уроки 2008 года. При этом альтернативы Грузии, как «воротам в Закавказский регион», пока не предполагается.

В связи с этим Вашингтон и Тбилиси продолжают развивать отношения, в ноябре прошлого года подписав новый договор о сотрудничестве в военной сфере на три года. Несмотря на то, что подробностей не обнародовано, в ходе подготовки соглашения обсуждался вопрос о строительстве военных баз (наземной и морской) на территории Грузии. Наиболее реальным представляется размещение пункта совместной безопасности на авиабазе Вазиани, где уже сейчас периодически размещается американский персонал, обеспечивающий переброску грузов в Афганистан. К тому же местная учебно-материальная база регулярно используется в ходе ежегодных учений Noble Partner и Agile Spirit. А вот морская база представляется совсем отдаленной перспективой — строительство глубоководного порта Анаклиа идет с большим скрипом, даже несмотря внимание к проекту госсекретаря Майка Помпео.

Украина — партнер на «дальнюю перспективу»

На Украине Соединенные Штаты своими силами пока разместили только один военный объект, и то совместного пользования — морской операционный центр в городе Очаков. Строительство осуществлялось силами инженерного батальона «Морские пчелы» (1 Naval mobile construction battalion — Seabees), причем не без приключений в виде задержек финансирования или коррупции украинских подрядчиков. По замыслу, центр предназначен для руководства совместными морскими операциями НАТО и Украины, проведение которых отрабатывается в ходе ежегодных учений Sea Breeze.

Ввиду своего небольшого размера, заблаговременное хранение большого количества вооружения на территории объекта вряд ли возможно, но вот как опора для проведения разведывательных операций — вполне. При этом, по оценкам американских специалистов, порт Очаков также рассматривается НАТО как возможное место для своей операционной базы в Черном море.

Таким образом, используя концепцию «лепестков лилий», Пентагон с задействованием минимального количества ресурсов организовал постоянное военное присутствие в Черноморском регионе. При этом на основе двухсторонних военных договоров данные «пункты совместной безопасности» в любой момент могут быть развернуты в полноценные военные базы и могут стать предлогом для дальнейшей эскалации напряженности в регионе.