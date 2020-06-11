Собчак рассказала о бегущих в ужасе из центра Нью-Йорка друзьях

Москва, 11 июня. Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее друзья, проживающие в США, в ужасе бегут из своих домов в связи с погромами, которые начались вместе с акциями протеста из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом светская львица написала в Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Мою любимую Америку громят! И это я не пропагандистские каналы насмотрелась, это мне пишут мои друзья», — подчеркнула Собчак.

Как уточнила телеведущая, друзья и охрана «в ужасе сбегают из Нью-Йорка».

Массовые акции в США были спровоцированы гибелью Джорджа Флойда, скончавшегося после задержания полицейскими в Миннеаполисе. Американцев возмутило появившееся в Сети видео, на котором видно, как один из правоохранителей ставит колено на шею задержанного, несмотря на его просьбы.

Мирные протесты против расовой нетерпимости быстро переросли в неуправляемые беспорядки, сопровождавшиеся погромами магазинов. В ряде штатов для обеспечения общественного порядка властям пришлось привлекать Национальную гвардию, также сообщалось о готовности ввести в несколько городов войска.

Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что массовые беспорядки, захлестнувшие США из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, ведут к нарушению прав множества людей. По его словам, России необходимо учитывать опыт американских протестов при выстраивании собственной политики.

Напомним, в четверг президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что город Сиэтл в штате Вашингтон захватили «внутренние террористы».