Миро назвала самозванкой гражданскую жену водителя, погибшего в ДТП с Ефремовым

Москва, 11 июня. Блогер Елена Миро осудила сбор средств гражданской жене Сергея Захарова, погибшего после ДТП с участием актера Михаила Ефремова. С Ириной Стерховой мужчина прожил 22 года, но их отношения не были оформлены официально.

После страшной аварии на Садовом кольце близкие Захарова приняли участие в двух ток-шоу. Сын Виталий, его жена и двоюродный брат Андрей стали гостями шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на «Россия 1», а Ирина Стерхова участвовала в передаче «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым на Первом канале.

После этого сын погибшего заявил, что в шоу Борисова участвовала фейковая вдова, но еще большее возмущение мужчины вызвал пост журналиста Сергея Минаева о сборе средств родным Захарова, в котором была указана карта Стерховой. По словам Виталия, у его отца была законная жена и это не Стерхова.

Скандал прокомментировала известная сетевая скандалистка Елена Миро. Она встала на сторону сына Сергея Захарова.

«С каких пор сожительница у нас относится к «родным погибшего»? Родные погибшего — это его жена, дети (их двое), мать», — с возмущением написала она в своем ЖЖ.

Миро добавила, что вообще не понимает термин «гражданская жена».

«Какая ты жена, если на тебе не женились? Ты сожительница, любовница, подружка. На этом все», — считает блогер.

Как сообщалось ранее, смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы произошло 8 июня. Актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Если вина Ефремова будет доказана, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. 9 июня Таганский суд Москвы арестовал актера на два месяца. Суд отправил его под домашний арест.