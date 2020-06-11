Китаец сконструировал мини-вертолет для патрулирования улиц. ФАН-ТВ

Предприниматель Дели Чжао из города Дунгуань на юге Китая разработал концепцию и сконструировал двухместный мини-вертолет. По словам Чжао, изобретение способно повысить качество спасательных операций и изменить полицейскую авиацию.

«Один из моторов может работать с мощностью 19 тысяч ватт и может поднять 120 килограммов при максимальной мощности. Это электронный прибор, который контролирует работу мотора. Пропеллер достигает в длину 170 сантиметров и сделан из углеродного волокна, и это создает 150 килограммов отрицательной подъемной силы. Все комплектующие сделаны в Китае», — рассказывает о своем детище изобретатель.

Октокоптер получил название Kiwigogo A-One. Несмотря на свой небольшой размер, машина может поднять в воздух двух пассажиров. Чтобы спланировать маршрут, необходимо указать свое местоположение и конечный адрес на карте на приборной панели.

«Мы собираемся использовать октокоптеры для патрулирования улиц Шеньчжэня. Таким образом полицейские смогут добираться до места как можно скорее», — делится планами Дели Чжао.

В прошлом году Дели Чжао уже получил премию Red Dot Design Award за концепцию проекта для другого мини-вертолета. Новое изобретение имеет все шансы добиться не менее впечатляющих результатов.