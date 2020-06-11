Официальная супруга погибшего водителя Захарова отказалась от претензий к Ефремову

Москва, 11 июня. Настоящая жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП, не будет настаивать на строгом наказании для актера Михаила Ефремова. Об этом узнал юрист Юлиан Соболев, посетивший малую родину водителя.

Как передает издание «Слово и дело», Соболев съездил в село Кузьминское Рязанской области и пообщался с сыном Захарова. Мужчина рассказал, что незнаком с женщиной, которая ранее представилась на телевидении супругой курьера.

Выяснилось, что погибший формально был женат на другой женщине. Официальная супруга по телефону заявила Соболеву, что не станет предъявлять претензии Ефремову. Соседи полагают, что она так и не простила Захарову уход из семьи.

Гражданская жена, с которой Захаров прожил 22 года, уже высказалась о готовности добиваться самого строгого наказания виновнику ДТП. При этом женщина не получит никакой компенсации, поскольку пара так и не оформила отношения.

По мнению адвоката, более мягкий приговор Ефремову возможен, только если он выплатит крупные компенсации семье погибшего.

Напомним, Ефремов допустил столкновение с автофургоном, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП водитель грузовика Захаров скончался от полученных травм. Инцидент произошел вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве.