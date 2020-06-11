В компании Danone прокомментировали отказ от рекламы с Пореченковым

Москва, 11 июня. Рекламная кампания известного российского актера Михаила Пореченкова с компанией Danone закончилась на этой неделе. Об этом Федеральному агентству новостей сообщила директор по коммуникациям Группы компании Danone в России и СНГ Валерия Трифонова.

«Рекламная кампания с Пореченковым у нас закончилась на этой неделе. Расторгаем или не расторгаем мы с ним сотрудничество — это коммерческая тайна», — заявила собеседница ФАН.

Напомним, что ранее посол Украины во Франции Олег Шамшур написал в своем аккаунте в Twitter о том, что Danone прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова из-за всплывшей истории о том, как российский актер, находясь в 2014 году в Донецкой Народной Республике, якобы обстрелял из крупнокалиберного пулемета позиции ВСУ в развалинах донецкого аэропорта. В действительности же Пореченкову было предоставлено оружие с холостыми патронами.

Не так давно Россельхознадзор выявил антибиотики тетрациклиновой группы в молоке «Простоквашино», произведенного филиалом «Молочный комбинат «Волгоградский» АО «Данон Россия».

Ранее помощник российского телеведущего Максим Королев назвал информацию о том, что компания Danone прекратила сотрудничество с Пореченковым, «абсолютным бредом».