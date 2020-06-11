Live: «РФ против СССР. Что мы празднуем в День России?»

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Российская Федерация против Советского Союза. Что мы празднуем в День России?».

В рамках нашего эфира мы попробуем сравнить Советский Союз и сегодняшнюю Россию. Что изменилось? Какие права и свободы мы получили. Стали ли мы лучше жить? Выросла ли наша промышленная мощь? Как без колхозников живет наш аграрный сектор? Почему существует ностальгия по советскому прошлому? И самое главное, какое у России будущее?

На эти и многие другие вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты — демографы, социологи, экономисты, журналисты, чиновники и политики.