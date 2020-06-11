В ОНФ попросили СК РФ и Генпрокуратуру разобраться с оскорбившим ветерана Навальным

Москва, 11 июня. Член центрального штаба Общероссийского народного фронта, председатель Российского союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев обратился в СК и Генпрокуратуру с призывом оценить оскорбительное высказывание блогера Алексея Навального о фронтовике Игнате Артеменко. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ.

Моисеев напомнил, что у 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны из-за грубых слов Навального резко ухудшилось состояние здоровья. Генерал армии попросил главу СКР Александра Бастрыкина и генерального прокурора Игоря Краснова вмешаться в ситуацию и разобраться с блогером.

«Считаем, что никому не должно быть позволено безнаказанно оскорблять и глумиться над фронтовиками, тем более в год 75-летия Победы», — подчеркнул Моисеев.

В ОНФ отметили, что Артеменко с 17 лет воевал в партизанском отряде, а затем в действующей армии, участвовал во многих боевых операциях, был ранен. Ветеран удостоен многих государственных наград.

«Сравнение его (Артеменко. — Прим. ФАН) с предателем оскорбительно для всех российских фронтовиков, недопустимо для страны, победившей фашизм», — указали в ОНФ.

Моисеев призвал привлечь Навального к уголовной ответственности по всей строгости закона.

Напомним, что Артеменко принял участие в записи ролика телеканала RT про поправки к Конституции РФ. Ветеран выразил свою гражданскую позицию, а Навальный назвал его и других появившихся в видео людей «предателями», «позором страны» и даже «продажными холуями».

Внук фронтовика Игорь Колесников рассказал, что ветерану Великой Отечественной войны стало плохо после оскорбительных слов блогера. Врач поставил диагноз: ишемическая болезнь сердца на нервной почве.

Привлечь Навального к ответственности попросил также член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. Он обратился в Следственный комитет с требованием проверить высказывания блогера на предмет реабилитации нацизма.

Вступился за Артеменко и первый замсекретаря Общественной палаты России Вячеслав Бочаров. Он подчеркнул, что Навальный, в отличие от ветерана, ничего в свои 44 года не сделал для страны.