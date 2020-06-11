Экс-депутат Рады объяснил, почему Порошенко должен попасть в Книгу рекордов Гиннеса

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила бывшего президента страны Петра Порошенко в оказании давления на нее. Однако, по мнению экс-депутата Верховной рады Украины Спиридона Килинкарова, события все равно будут развиваться в пользу Порошенко.

«Я думаю, что у господина Порошенко есть все шансы войти в Книгу рекордов Гиннеса по количеству возбужденных против него и не доведенных до логического конца уголовных дел, — сказал Спиридон Килинкаров в беседе с Федеральным агентством новостей. — И я полагаю, что дело, о котором мы сейчас говорим, не будет исключением».

Речь идет об уголовном деле, в котором Порошенко выступает подозреваемым в том, что вынудил главу Службы внешней разведки назначить замруководителя этой службы начальника киевского управления Службы безопасности Украины Сергея Семочко. Узнав о начале производства по этому делу, экс-президент Украины, его адвокаты и сторонники из партии «Европейская солидарность» ворвались в офис украинского генпрокурора и устроили там скандал.

«Вы видите реакцию западных партнеров Порошенко — пускай и «эксов», но по-прежнему очень влиятельных людей, которые публично и очень жестко отстаивают экс-президента Украины, с которым у них имеются определенные экономические интересы. Поэтому я не верю, что в ближайшее время или, по крайней мере, при [Владимире] Зеленском имеются шансы, что Порошенко отправится в тюрьму. Тем более что сейчас из 21 уголовного дела в отношении Порошенко выбрано такое, в котором доказать его вину практически невозможно», — заметил Спиридон Килинкаров.

Украинский политик напомнил, что Петр Порошенко снял генпрокурора Украины под давлением американского вице-президента Джо Байдена. И поэтому поводу уголовное дело в отношении экс-президента Украины не возбуждалось.

«А из-за какого-то Семочки дело возбудили. Я считаю, что оно абсолютно бесперспективно, просто каждая из сторон получит свои политические дивиденды. Зеленский делает вид, что вроде как выполняет свое обещание отправить Порошенко за решетку, при этом он своими же руками лепет из своего предшественника псевдооппозиционера, хотя их взгляды на будущее Украины, судя по всему, одинаковые», — считает Килинкаров.

Генпрокурора Венедиктову он назвал членом команды Зеленского.