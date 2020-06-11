Помощник Пореченкова назвал историю с Danone «абсолютным бредом»

Москва, 11 июня. Появившееся в украинских СМИ сообщение о том, что компания Danone прекратила сотрудничество с российским актером Михаилом Пореченковым — «абсолютный бред». Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей заявил помощник российского телеведущего Максим Королев.

«Это полный бред, абсолютный, мы комментировать это даже не собираемся, мы не комментируем такую ерунду», — заявил Королев в комментарии ФАН.

Напомним, что ранее посол Украины во Франции Олег Шамшур написал в своем аккаунте в Twitter о том, что Danone прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова из-за всплывшей истории о том, что актер, находясь в 2014 году в Донецкой Народной Республике, якобы обстрелял из крупнокалиберного пулемета позиции ВСУ в развалинах донецкого аэропорта. В действительности же Пореченкову было предоставлено оружие с холостыми патронами.

Напомним, что не так давно Россельхознадзор выявил антибиотики тетрациклиновой группы в молоке «Простоквашино», произведенного филиалом «Молочный комбинат «Волгоградский» АО «Данон Россия».