Регионы просят защитить перегруженных пандемией соцработников

Россия отметила День социального работника. Несмотря на то, что страна вышла на плато по коронавирусу, десятки регионов снимают ограничения, эти люди с большим сердцем продолжают напряженно трудиться наравне с медиками. Какие проблемы в социальном обслуживании страны высветила пандемия и чем озадачился Минтруд? Об этом — в видеорепортаже Федерального агентства новостей.

У столичного соцработника Елены Савицкой в рабочий день дел невпроворот. Подопечным нужно доставить справку из Центра госуслуг «Мои документы» и поликлиники, лекарства и продукты. Для ветерана Великой Отечественной войны — отправить заявку на ремонт инвалидной коляски.

«Тот человек, которому я сейчас покупаю еду, профессор философии в минской консерватории. Она обожает все белорусское, она патриот! Белорусское всегда ей покупаю», — кладет она в корзину две пачки сливочного масла.

Переступив порог квартиры, девушка протягивает бабушке кулек с черешней — за ней специально ездила на рынок.

«Замечательно! Таким образом я начинаю лето, благодаря вам», — радуется пенсионерка.

Всего у Елены 20 подопечных. В эпидемию добавились 15. Таким образом центр соцобслуживания «Бабушкинский» распределил на каждого из 300 своих сотрудников сотни заявок, поступающих на горячую линию столичного колл-центра.

«Это было очень глобально и ответственно! — признается корреспонденту ФАН директор территориальный центр социального обслуживания «Бабушкинский» Елена Бутрина. — Мы перестроились и мобилизовались буквально за несколько дней. Два с половиной месяца напряженной работы мы прошли достойно. Жители Москвы выразили нам огромнейшую благодарность и до сих пор выражают».

Социальных работников по всей стране нужно поддержать, считают эксперты.

«Минтруду необходимо прямо сейчас рассмотреть и проанализировать реальные нагрузки соцработников, — заявила директор фонда «Центр гражданского анализа и независимых исследований «Грани» Светлана Маковецкая. — Они перегружены как минимум в два раза по сравнению с тем, что рекомендовано стандартами оказания услуг».

Общественник предложила расширить меры поддержки дополнительным отпуском и социальными льготами.

«Например, посещение детьми детских садов или дежурных рабочих групп, которые организованы в ряде регионов для медиков, работающих в ковидных медицинских организациях», — сказала директор фонда.

В интервью корреспонденту ФАН Елена Савицкая отметила: коронавирус показал, насколько соцработники нужны стране.

«Честно говоря, немножко обидно, когда освещают в СМИ работу волонтеров и абсолютно ничего не говорят про социальных работников, — сказала она. — Мое желание, чтобы власти и дальше продолжали с нами сотрудничать, чтобы были организованы различные психологические тренинги, курсы повышения квалификации. Нам это очень надо, потому что у нас очень тяжелая работа именно с психологической точки зрения. Очень много профессионального выгорания, пожилые люди, сами знаете, сложные по характеру».

Москва оказалась готова к небывалой нагрузке на социальные учреждения и центры занятости населения. Беспрецедентные меры поддержки правительства России помогли справиться и регионам.

«У нас было принято много временных решений, по которым мы ощущаем потребность перевода на постоянный режим. Нам необходимо сформировать повестку соответствующих предложений», — сказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на встрече с членами ведомственного Общественного совета.

При закреплении мер поддержки населения на постоянной основе важно соблюсти баланс, сказала в интервью корреспонденту ФАН министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова.

«Президент сказал, что мы должны максимально поддерживать занятость. Нагружая дополнительными мерами мы, наоборот, может быть, будем иметь иждивенческие позиции у некоторых, — предупредила она. — У нас порядка 70% безработных до пандемии — это граждане, у которых очень низкая мотивация к труду».

В Архангельской области эпидемия коронавируса в основном ударила по учреждениям торговли и общественного питания, рассказала министр. Уровень безработицы вырос в два раза. В центрах занятости населения сегодня числятся 18 тысяч человек. Регион трудоустраивает по 700 граждан в месяц, в основном, в сферу дорожного строительства. Тяжело приходится северянам, которые закрыли ИП.

«Они сейчас получают минимальное пособие. С учетом наших северных коэффициентов оно составляет 1800 рублей, — отметила Едена Молчанова. — Может быть, уйти от этой минималки? Ситуация в условиях пандемии изменилась, наверное, она и в будущем сохранится. Если человек остался без работы, как ему можно на полторы тысячи прожить?»

Министр Антон Котяков заявил о необходимости сформировать единую базу данных межрегиональной трудовой миграции и состояния рынка труда в регионах.

«Мы с коллегами думаем над предложениями», — сказал он.

Что касается соцработников, то пандемия высветила в Поморье недостаточную поддержку тех, кто обслуживает граждан на дому.

«У нас сейчас высокая заболеваемость в Северодвинске. Наши соцработники ходят по домам, они подвержены риску, — пояснила Елена Молчанова. — Сделать хотя бы разовую стимулирующую выплату хотя этим работникам в размере 15 тысяч рублей. У нас есть еще и северный районный коэффициент, это получается порядка 27 миллионов».

Социальные услуги оказывают не только соцработники, но и, например, реабилитологи и педагоги.

«Они по номенклатуре не всегда идут как социальные работники, поэтому на них майские не распространяются. У региона есть возможность поднять им зарплату за счет своих внутренних ресурсов, но возможности Архангельской области, дотационного региона, ограничены. Без финансовой поддержки со стороны федерации нам эту проблему трудно решить, — сказала министр».

Общественный совет при Минтруде обратил внимание на отсутствие в регионах единых, прозрачных правил работы негосударственных учреждений стационарного социального обслуживания.

«Деятельность представляется в качестве аренды коек, на которых якобы лежат бабушки, которые сами себе заказывают индивидуальное обслуживание сиделками. Возникает риск гибели людей вследствие техногенных факторов и отсутствия медицинского сопровождения. Имеет место низкое качество жизни с нарушением человеческих прав», — рассказал президент Благотворительного фонда Российского Красного Креста Рамаз Ахметели.

В результате, по его словам, ущемляются трудовые и человеческие права работников, сами учреждения промышляют коррупцией и не платят налоги.

«Отличие между дешевыми (теневыми) и дорогими (легальными) негосударственными учреждениями якобы несущественное. Это все вытекает из репортажей СМИ, — отметил он. — Почему такое возможно? Контролирующие органы: Прокуратура, Роспотребнадзор, МЧС, местные органы власти, профильные РОИВ не имеют прав и полномочий проводить мониторинг потому, что нет лицензирования».

Замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина считает, что проблема действительно назрела.

«Сдается комната в помещении, там не идет речь об оказании социальных услуг. А по факту мы видим оказание социальных услуг, — констатировала она. — Без предварительного детального изучения особенностей договорных отношений между гражданами и этими организациями ввести их в регламентированное правовое поле не получится».

Замминистра подчеркнула: в России отсутствует единый механизм финансирования государственных и негосударственных учреждений социального обслуживания.

«Мы сейчас собираем максимально полную информацию об организациях: исчерпывающих сведений о том, какое количество действует в стране, нет, — сказала Ольга Баталина. — У нас есть некоммерческие организации, которые оказывают услуги в реестре поставщиков, у нас есть сведения о государственных организациях. Но, если другая негосударственная, частная организация оказывает услуги физическому лицу, мы ее в сфере государственного регулирования не видим».

Санкт-Петербург уже не первый год сталкивается с большими долгами перед негосударственными поставщиками социальных услуг. Только за первый квартал 2020-го властям предстоит выплатить 1,6 млрд. В Общественном совете при Минтруде пообещали продумать механизмы их работы с властью и не исключили, что для решения проблемы придется вносить изменения в ФЗ № 442.

Ранее правительство России разработало национальный план восстановления экономики после эпидемии коронавируса.