Киев, 11 июня. Украинский лидер Владимир Зеленский в будущем раскается в негативном отношении к крымчанам. Об этом рассказал вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

Он ответил на заявление украинского президента о том, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение полуострова. По его словам, Киев пожалеет обо лжи и клевете в адрес полуострова и его жителей. Кроме того, по его словам, власти Украины будут сожалеть о многочисленных блокадах, разрыве экономических связей с Россией, попытках отказаться от общей с россиянами исторической памяти.

Как пишет РИА Новости, Мурадов добавил, что Зеленский «принял эстафету национализма из рук организаторов переворота».

«Стыдиться надо и за десятилетия унижения русскоязычного и крымско-татарского населения полуострова», — добавил он.

Крым вернулся в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».