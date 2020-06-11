Компания Danone, располагающая десятками предприятий в России, должна понимать, что хороший инвестиционный климат может ненароком испортиться от неуклюжих попыток привязать к бизнесу политику. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Сотрудничество с Пореченковым

Danone прекратила рекламную кампанию с участием российского актера Михаила Пореченкова, который в 2014 году посещал позиции ополчения Донецкой Народной Республики в донецком аэропорту. Об этом в Twitter сообщил украинский посол во Франции Олег Шамшур.

«Есть для вас хорошие новости. Только что мне позвонил генеральный секретарь «Danone-Франция» Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция», — говорится в сообщении.

Российский бойкот

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева считает, что украинские политики иногда выдают желаемое за действительное. Официального подтверждения от представителя «Danone-Франция» Матиаса Вишера до сих пор не поступило.

«В случае подтверждения ситуация может развиваться по нескольким сценариям. Первый — введение ряда санкций в сторону компании с российской стороны. Второй — заявления официальных лиц, и на этом все ограничится. <…> Увы, мы неоднократно наблюдали, когда под давлением общественности актера чего-то лишали. Здесь ситуация идентичная», — пояснила Наталия Елисеева.

Политический аналитик, публицист Юрий Голубь считает, что сообщения украинского посла вовсе не обязательно отражают объективную реальность — у многих представителей дипломатического корпуса Украины она своя, особенная.

«Разумеется, им хочется диктовать непреклонную волю Киева крупнейшим международным корпорациям. Но неплохо бы вспомнить, что выручка Danone в России за 2019 год — 80 млрд рублей, а на Украине – в несколько десятков раз меньше. Конечно, есть вероятность, что руководство корпорации действительно не устояло перед очередной профессионально разыгранной истерикой украинской власти», — пояснил Юрий Голубь.

Но, считает публицист, в этом случае Danone стоит задуматься, что и Россия может принять свои меры, причем без всяких истерик. Компания, располагающая десятками предприятий в нашей стране, должна понимать, что хороший инвестиционный климат может ненароком испортиться от неуклюжих попыток привязать к бизнесу политику.

«И если на Украине Danone грозят бойкотом, то неплохо бы предусмотреть, чем может обернуться российский бойкот. Тем более, что рынок молочной продукции с каждым годом становится все более конкурентным и отечественные компании с удовольствием и без ненужных лозунгов потеснят бутылки Danone с полок супермаркетов. Можно гарантировать, что главным пострадавшим в этой молочной «войне» будет вовсе не Михаил Пореченков», — заключил Юрий Голубь.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.