Донецк, 11 июня. Вооруженные силы Украины планировали похищение дочери экс-командира ПВО Славянской бригады Донецкой Народной Республики Владимира Цемаха, которого Киев считает «ценным свидетелем» по делу о крушении малайзийского Boeing-777 (рейс MH17) в Донбассе. Об этом рассказал представитель Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.

По его словам, украинские силовики хотели похитить дочь Цемаха, чтобы заставить его приехать сначала на Украину, а потом в Нидерланды «для дачи выгодных Киеву показаний». Однако план ВСУ провалился, в том числе из-за повышенной секретности операции.

Дело в том, что у спецназа Нацгвардии продолжается конфликт с личным составом 54-й бригады ВСУ, которая дислоцируется в районе Авдеевки. Они пытаются разделить зоны территориального влияния.

«Не догадываясь об истинных задачах, поставленных вышестоящим командованием спецам Нацгвардии Украины, военнослужащие [54-й бригады] приняли кортеж из двух машин за планируемые мероприятия по созданию очередного блокпоста», — объяснил Астрахань.

Силовики из 54-й бригады установили на дороге фугас, который активировали при проходе колонны. В результате подрыва автомобиля десять военных получили ранения.

Напомним, что украинские спецслужбы летом прошлого года похитили экс-командира ПВО ДНР с территории республики и тайно вывезли в Киев через линию соприкосновения в Донбассе. В сентябре того же года он вышел на свободу в рамках одновременного освобождения задержанных Москвой и Киевом.

Самолет Boeing-777 потерпел крушение на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур, пишет «Царьград». В результате авиакатастрофы погибли 298 человек. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

В сентябре 2018 года министерство обороны России обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась. Но следователи под руководством прокуратуры Нидерландов упорно игнорируют информацию Москвы.

Как отмечает НСН, суд по крушению рейса MH17 возобновился 8 июня в окружном суде Гааги.