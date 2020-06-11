Зеленский объяснил, почему не верит Порошенко

Киев, 11 июня. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что после выборов его предшественник Петр Порошенко упорно искал встречи с ним.

«Я не видел в этом смысла потому что все, что говорил до этого Петр Порошенко, я считаю неправдой. Я реально считаю, что он опытный манипулятор и опытный политик. Поэтому я ему не верю», — признался Зеленский в интервью «Украинской правде».

Политик напомнил, что Порошенко буквально вытирал ноги об него, его семью, создавал для этого ботофермы, которые оскорбляли его, распространяли фейки о том, что он якобы наркоман и так далее.

«Я прошел долгий путь этой лжи, дальше я делаю выводы о том, что он делал как президент. Я не доверяю ему, не верю, он не мой президент», — сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, Порошенко предлагал «некую помощь» на международной арене, упорно добивался встречи.

«Прям столько раз (предлагал), что он уже пришел, и тогда я ему сказал: окей, да», — рассказал он.

По мнению Зеленского, главная ошибка Порошенко — в том, что он до сих пор считает себя президентом Украины и будет считать дальше.

«Даже пройдет 10 лет, он будет считать, что он единственный, который что-то там сделал для Украины, а все остальные никто. Так оно и будет, поверьте мне», — добавил он.

Зеленский отметил, что Порошенко предлагал ему помощь, но тут же уточнил, что о союзе речь не идет.

«С ним нельзя договариваться — это как говорят его бывшие друзья, так его бывшие враги, наши первые президенты. Говорят: нет смысла. Ну, просто нет смысла», — заключил он.

Напомним, накануне Порошенко объявили подозреваемым по делу о незаконном назначении Сергея Семочко в Службу внешней разведки. Вручение подозрения состоялось в здании ГБР, где Порошенко должен был давать показания по другому делу. Экс-президент Украины отказался принимать подозрение, заявив, что процедура якобы была нарушена. Однако эти заявления не отметили изменение его статуса в данном уголовном деле. Как отмечает «Царьград», в тот же день Порошенко намекнул о возможности нового государственного переворота. По его словам, «то, что сейчас делают власти, не имеет ничего общего с европейскими ценностями, с движением в Европу, с безвизовым режимом».