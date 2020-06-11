Адвокат Подшибякин считает, что Ефремова должны были задержать сразу после ДТП

Москва, 11 июня. Полицейские могли задержать актера Михаила Ефремова сразу после смертельного ДТП, руководствуясь статьей 91 УПК РФ. Об этом рассказал адвокат Владислав Подшибякин.

В разговоре с корреспондентом «Нью Информ» юрист удивился, что изначально артиста отпустили домой.

«Для меня это было большое удивление — почему его не задержали сразу в порядке статьи 91. Он совершил тяжкое преступление, ему грозит до 12 лет лишения свободы, а его отпустили, он проспался, выспался, и только спустя какое-то время его задержали и повели в суд», — заявил Подшибякин.

По его словам, большой общественный резонанс инцидента должен был заставить правоохранителей сразу задержать актера и доставить его в суд.

«Надо было его сразу забирать и назначать меру пресечения», — считает адвокат.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь за рулем своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, пересек двойную сплошную и допустил лобовое столкновение с грузовиком. Водитель автофургона от полученных травм скончался в реанимации. Результаты медосвидетельствования показали, что в организме актера помимо алкоголя содержались наркотические средства.

В отношении артиста возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы, передает РИАМО.