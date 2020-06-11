Коронавирус в России: число зараженных превысило 500 тысяч, статистика на 11 июня

За сутки в России зарегистрировано 8 779 новых случаев COVID-19, общее число зараженных достигло 502 436 человек. Количество заболевших во всем мире приближается к 7,5 млн человек. Федеральное агентство новостей рассказывает об актуальной на 11 июня 2020 года информации о распространении коронавируса в стране и мире.

COVID-19 в России

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ, за сутки в стране выявлено 8 779 новых случаев заражения, что на 4,5% больше, чем днем ранее. Общее количество заболевших в России составило 502 436 человек, из них выздоровели 261 150 граждан, погибли 6 532 россиянина, в том числе 174 человека за последние сутки.

За все время в России сделано свыше 13,8 млн тестов на коронавирус.

Статистика по регионам

Больше всего зараженных COVID-19 выявлено в Москве — 201 221 (+1 436 за сутки). В Московской области зарегистрирован 47 181 заболевший (+724 за сутки), в Петербурге — 19 769 зараженных (+303 за сутки), в Нижегородской области — 13 341 случая заболевания (+303 за сутки), в Свердловской области — 8 506 (+312), в Ростовской области — 6 954 (+220), в Дагестане — 6 272 (+97), в Красноярском крае — 5 981 (+190), в Тульской области — 5 047 (+101), в калужской области — 4 829 (+68).

Коронавирус в мире

На утро 11 июня в мире зарегистрировано 7 495 969 заболевших коронавирусом, из которых 3 778 158 выздоровели, 420 758 погибли.

Больше всего зараженных выявлено в США — 2 066 508 граждан, из них 808 551 выздоровели, 115 137 умерли. На втором месте по распространенности COVID-19 Бразилия. Там заболели 775 184 человека, выздоровели 396 692, умерли 39 797. Россия занимает третье место. На четвертом Великобритания с 290 143 заразившимися, 857 выздоровевшими и 41 128 погибшими.

На пятом месте в топ-10 стран с самой высокой заболеваемостью коронавирусом находится Испания, где заразились 289 360 человек, выздоровели 196 958, погибли 28 752. Далее следуют Индия (287 155 заболевших, 140 979 выздоровевших и 8 107 умерших), Италия (235 763 заболевших, 169 939 выздоровевших и 34 114 умерших), Перу (208 823, 98 031 и 5 903), Франция (189 220, 71 832 и 29 319) и Германия (186 866, 170 700 и 8 844).

Если же говорить о летальности от коронавируса, которая представляет собой отношение числа погибших к общему количеству заболевших, то самая высокая — 16,17% — зарегистрирована в Бельгии, где на 59 569 случаев заражения приходится 9 629 смертей. Во Франции летальность от COVID-19 составляет 15,5%, в Италии — 14,47%, в Великобритании — 14,18%, в США — 5,58%, а в России — 1,3%.

Примечательно, что директор Всемирной организации здравоохранения по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан назвал статистику смертности от коронавируса в России «необычной» и «сложной для понимания». По его мнению, низкая смертность в РФ может объясняться большим охватом тестирования.