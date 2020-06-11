Норкин назвал дату возвращения на телевидение

Москва, 11 июня. Журналист Андрей Норкин рассказал, когда планирует вернуться на телевидение. На данный момент программу «Место встречи» на телеканале НТВ вместо Норкина временно ведет его коллега Иван Трушкин.

«Я выйду на работу 15 числа», — сказал Норкин.

Как пишет издание «Стархит», 5 июня стало известно о смерти супруги телеведущего Юлии от инфаркта.

Норкин 4 июня внезапно покинул студию во время записи программы «Место встречи» на телеканале НТВ, которая в пятницу днем вышла в эфир. По словам собеседника ФАН, 4 июня шла запись программы, темой которой стали разного рода разоблачения в формате «me too».

Источник отмечает, что Норкин был совершенно спокоен, но потом участники заметили, как в перерыве он говорил с аппаратной.

Во время следующего перерыва Андрей Норкин вместе с соведущим Иваном Трушкиным внезапно покинул студию. Перерыв длился непривычно долго, после чего Трушкин вернулся один и сообщил, что его коллега был вынужден уехать в связи с семейными обстоятельствами. Работа над программой продолжилась уже без него.

По окончании участники программы поинтересовались у сотрудников НТВ, что случилось, однако они оказались не в курсе произошедшего.

Также Норкин опубликовал прошлогодний снимок с грустной супругой. Журналист сопроводил его словами о том, что он сам, и его супруга, запечатлены на фотографии очень грустными. Телеведущий утверждает, что их состояние было вызвано сильной усталостью от постоянных гастролей и концертов.