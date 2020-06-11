В России за сутки выявили 8 779 новых случаев коронавируса

Москва, 11 июня. Специалисты выявили 8 779 новых случаев коронавируса в 84 регионах России за минувшие сутки. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю за распространением инфекции.

«Из них 3 235 случаев (36,8%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

Всего с начала эпидемии зафиксировано 502 436 случаев COVID-19. Число выздоровевших человек достигло отметки в 261 150. Скончались 6 532 пациента — 174 летальных случая за минувшие сутки.

Лидирующие позиции по числу выявленных случаев коронавируса занимают Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. В общей сложности проведено более 13,8 миллиона тестов на COVID-19.

Как отмечала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, распространение коронавируса в России вышло на «уверенное плато». Вот уже несколько дней число новых выявленных случаев COVID-19 не превышает десяти тысяч. Специалист при этом напомнила, что соблюдение масочно-перчаточного режима по-прежнему обязательно, чтобы не допустить новой вспышки инфекции.

Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» поставили в больницы первую партию препарата «Авифавир», предназначенного для лечения коронавируса. Лекарство будет бесплатным для россяин по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).