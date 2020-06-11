Сирия новости 11 июня 12.30: САА отвечает на провокации боевиков в Хаме, «Хайят Тахрир аш-Шам»* обстреляла населенные пункты в Идлибе

Сирия, 11 июня. Члены запрещенной в РФ террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли населенные пункты в Идлибе. Сирийская арабская армия (САА) начала контрнаступление на позиции боевиков в Хаме. Турецкие наемники подожгли пшеничные и ячменные поля в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла населенные пункты в провинции Идлиб.

Центр примирения враждующих сторон: отчитался о состоявшемся накануне российско-турецком патрулировании участка трассы М-4.

Сирийская арабская армия (САА): начала контрнаступление в Хаме в ответ на провокации боевиков.

ВС Турции: направили конвой к наблюдательным пунктам в Идлибе.

Протурецкие силы: подожгли фермерские поля в Хасаке.

Провинция Идлиб

Террористы из запрещенной в РФ террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли населенные пункты в сирийской провинции Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС), контр-адмирал Александр Щербицкий. Кроме того, накануне состоялось очередное, шестнадцатое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4.

Информационное агентство Step Agency сообщает, что конвой вооруженных сил Турции, состоящий из военной техники и бронеавтомобилей, пересек погранпереход Кафр-Лусин и направился к наблюдательным пунктам турецких войск в провинции Идлиб.

Провинция Хама

Al-Masdar News сообщает, что Сирийская арабская армия (САА) начала контрнаступление близ населенного пункта Танджара после того, как боевики группировки «Хурас Ад-Дин» (связана с запрещенной в РФ террористической организацией «Аль-Каида»1) попытались продвинуться на северо-западе провинции. В результате боев правительственные войска уничтожили 30 боевиков, а также три пикапа террористов.

Эс-Сувейда

Сообщается, что бригада «Лива аль-Кудс» проводит широкомасштабную операцию по зачистке пустыни бадиа от террористов ИГИЛ1.

Источник в сети Twitter (HoseinMortada) накануне сообщил о массовой демонстрации, прошедшей в провинции. Собравшиеся выразили осуждение санкций США и односторонних принудительных мер, введенных в отношении Сирии, а также подтверждение приверженности национальной политике Дамаска в условиях давления Запада и борьбы с терроризмом.

Провинция Хасака

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла. Инцидент произошел в населенном пункте Абра, примерно в 50 километрах от города Хасака.

Сообщается, что протурецкие боевики подожгли пшеничные и ячменные поля в районе города Рас-аль-Айн на севере провинции. Как сообщает SANA, действия вооруженных группировок привели к уничтожению порядка одного квадратного километра сельхозугодий.

1 Организация запрещена на территории РФ.