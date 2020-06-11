Выпускники российских школ получат аттестаты без сдачи ЕГЭ

Москва, 11 июня. Глава Кабмина РФ Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в текущем году, передает пресс-служба правительства.

Согласно документу, для получения аттестата выпускникам школ не потребуется сдавать ЕГЭ.

«Все российские школьники – и девятых, и одиннадцатых классов – в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов <...> Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата», — говорится в сообщении.

Преодоление экзаменационных испытаний остается обязательным только для желающих поступить в вузы. Отмечается, что школы будут дистанционно помогать учащимся готовиться к ЕГЭ.

«Привычный порядок государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний пришлось изменить из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Корректировка позволит обезопасить школьников и педагогов», — сообщает пресс-служба кабмина.

Помимо этого, Мишустин поручил Минпросвещения и Рособрнадзору привести до 15 июня свои нормативные документы в соответствие с постановлением.

Напомним, первые ЕГЭ запланированы на 3 июля. По данным правительства, экзамены будут сдавать около 736 тысяч школьников.