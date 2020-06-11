Жена футболиста Мамаева считает драки в семье «нормальными»

Москва, 11 июня. Супруга футболиста Павла Мамаева Алана рассказала об их отношениях с мужем. По ее словам, пока многие люди борются с притеснением женщин и домашним насилием, они с супругом дома дерутся.

Мамева уточнила, что в отношениях со спортсменом это «нормально». В документальном фильме канала «Матч ТВ» «Нефутбольные истории» она уточнила, что драки в семье для них являются «приколом».

«С Пашей мы даже деремся, но для нас это нормально. Такие приколы. Он своеобразно выражает чувства. Если ему нравится, как я выгляжу, то специально подходит, толкает меня и смеется», — уточнила Алана.

По ее словам, каждая женщина сама выбирает, какой ей быть. Мамаева добавила, что всегда чувствовала себя выше других, но в детстве ей приходилось зарабатывать силой свой авторитет.

Ранее Мамаева Алана рассказала о семейных проблемах. Модель и блогер Алана Мамаева опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором призналась, что один близкий человек — свекр — пытается помешать ее семейному счастью.

Стоит отметить, что Алана и Павел живут в браке с 2013 года. Супруги воспитывают общую дочь, а также сына Аланы от первого брака. Напомним, в октябре 2018 года Павел Мамаев и нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин устроили две драки в центре Москвы. Позднее суд приговорил молодых людей к реальным тюремным срокам. После пребывания под стражей необходимого количества времени футболисты подали ходатайства об условно-досрочном освобождении. В начале сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайства спортсменов об УДО. 17 сентября Мамаев и Кокорин вышли на свободу.

В конце сентября Мамаев подписал контракт с футбольным клубом «Ростов».