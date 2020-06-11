Музеи и музеи-заповедники в России откроют парковые пространства с 16 июня

Москва, 11 июня. Федеральные музеи и музеи-заповедники в России с 16 июня откроют парковые пространства для посетителей. Соответствующий указ подписала министр культуры Ольга Любимова.

«Прием посетителей возможен при соблюдении всех принятых в субъектах РФ мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — уточняется в сообщении на сайте ведомства.

При этом возможны и другие даты возобновления работы открытых пространств. Например, музей-заповедник «Кижи» стал принимать посетителей 10 июня. Посетить его можно при наличии маски и перчаток и с соблюдением социальной дистанции. Доступна пока только основная экспозиция, без посещения интерьеров.

Как отметила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, рост заболеваемости в России остановлен и ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться, передает «Царьград». Регионы стали смягчать введенные из-за пандемии ограничительные меры. Но медики по-прежнему призывают граждан соблюдать перчаточно-масочный режим, чтобы не допустить второй волны заболевания.

Согласно последним данным оперативного штаба, в России число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло отметки в 493 тысячи. При этом более 252 тысяч пациентов выздоровели, около шести тысяч скончались.