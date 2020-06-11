Чем «Газпром» ответит на новые санкции США против СП-2

«Газпром» может подать в суд на организацию, которая откажется от предоставления услуг по сертификации газопровода «Северный поток – 2» в рамках контракта из-за санкций США. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Польский эксперт по энергетике Матеуш Кубяк ранее озвучил новый способ навредить «Северному потоку – 2». Он пояснил, что компании, оказывающие услуги по сертификации газопроводов, можно напугать негативными последствиями от санкций США. При вводе в эксплуатацию «Северного потока – 2» необходимо будет доказать его соответствие проекту.

У «Газпрома» есть заключенный договор на такую услугу с норвежским сертификационным обществом Det Norske Veritas. Кобяк уверен, что крупная международная компания не пойдет на риск оказаться под ограничениями США. В том случае, если она откажется от исполнения обязательств, поиск другой компании по сертификации будет затруднительным для «Газпрома».

«В этой роли должна выступать независимая организация. Если россияне решат удостоверять соответствие самостоятельно, результат такой сертификации можно будет оспорить», – заявил эксперт.

Американские санкции против страховых компаний, задействованных в реализации «Северного потока – 2», по мнению эксперта, не помешают завершению проекта. Россия имеет свои страховые компании, которые специализируются на рисках при проведении глубоководных строительных работ.

Оценивая мнение эксперта из Польши, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков объяснил, что нужно четко разделять понятия «напугать компании по сертификации газопроводов» и «ввести для них запрет на какие-либо действия».

«Напугать здесь будет довольно сложно, потому что все эти проекты действуют в рамках юридических процедур. Даже Дания, которая долго тянула с разрешением строительства газопровода в своих водах, рано или поздно должна была выдать какое-то решение, поскольку бесконечно затягивать это было нельзя. Точно так же возникает вопрос в этом случае: если компания отказывается сертифицировать «Северный поток – 2», то она должна как-то обосновать свою позицию. Если лицензирующая организация скажет, что ей просто так хочется, но в рамках обязательств по договору она должна сертифицировать трубопровод, то тогда «Газпром» подаст на нее в суд за необоснованные действия», — отметил Юшков в интервью ФАН.

В случае со швейцарской компанией Allseas, покинувшей место строительства газопровода, в контракте с «Газпромом» был подписан пункт о том, что если вводятся какие-либо санкции, то она уходит, напомнил собеседник ФАН.

«Договор не был нарушен, и «Газпром» на нее в суд не подавал. А на структуру, которая занимается сертификацией, вполне возможно подавать в суд, даже если будут санкции США. Если она обязана это сделать по контракту, то должна выполнять его. В противном случае нужно искать другие компании или создавать собственную. Однако я не думаю, что это стало бы каким-то убийством для «Газпрома», а только осложнило бы ему работу со строительством», — сказал он.

Ограничительные меры, которые недавно были инициированы американскими законодателями и внесены в законопроект, могут трактоваться достаточно свободно, заметил Юшков.

«В прошлогодних санкциях было написано просто: нельзя финансировать проект и оказывать услуги по его строительству. Сейчас американцы прописали, что нельзя подвозить трубы, укладывать камни на построенный газопровод. Расширение санкций произошло бы, если США ввели запрет на покупку газа, который идет по «Северному потоку — 2». Но против этого выступает сам Европейский союз, поскольку это были бы санкции уже не против «Газпрома», а против европейских потребителей. Американцам сложно идти на подобные шаги, но они были бы здесь чем-то новым», — добавил эксперт.

Напомним, в рамках проекта «Северный поток — 2» предусмотрено строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая производительность трубопровода составит 55 млрд кубометров газа ежегодно. Многие европейские страны поддерживают проект, поскольку заинтересованы в бесперебойных поставках ресурса.

Власти США, напротив, пытаются препятствовать строительству газопровода с целью продажи странам Евросоюза своего сжиженного природного газа. Вашингтон назвал «Северный поток — 2» «угрозой безопасности» для европейских государств.