ФСБ раскрыла группу подпольных оружейников из 15 регионов России

Москва, 11 июня. Сотрудники ФСБ изъяли целый арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов у группировки подпольных оружейников, в которую входили около 30 человек из 15 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Оперативная работа велась во взаимодействии с подразделениями МВД.
«Пресечена преступная деятельность 28 жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, республики Бурятия, Алтайского, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, Владимирской, Калининградской, Калужской, Тверской, Ульяновской областей и Еврейской автономной области, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов», — передает пресс-служба.
В ходе обысков были изъяты 166 единиц огнестрельного оружия, в том числе винтовки, карабины, автоматы, пистолеты и револьверы, а также более 170 основных частей оружия (стволы, барабаны, затворы, ударно-спусковые механизмы). Кроме того, среди изъятого 32 ручные гранаты, около 25 килограммов взрывчатых веществ, свыше 8,5 тысячи патронов, 20 единиц холодного оружия, шесть приспособлений для бесшумной стрельбы.
«Пресечена деятельность девяти подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов, оснащенных специализированным оборудованием», — говорится в сообщении.