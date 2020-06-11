ФСБ раскрыла группу подпольных оружейников из 15 регионов России

Москва, 11 июня. Сотрудники ФСБ изъяли целый арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов у группировки подпольных оружейников, в которую входили около 30 человек из 15 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативная работа велась во взаимодействии с подразделениями МВД.

«Пресечена преступная деятельность 28 жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, республики Бурятия, Алтайского, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, Владимирской, Калининградской, Калужской, Тверской, Ульяновской областей и Еврейской автономной области, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов», — передает пресс-служба.

В ходе обысков были изъяты 166 единиц огнестрельного оружия, в том числе винтовки, карабины, автоматы, пистолеты и револьверы, а также более 170 основных частей оружия (стволы, барабаны, затворы, ударно-спусковые механизмы). Кроме того, среди изъятого 32 ручные гранаты, около 25 килограммов взрывчатых веществ, свыше 8,5 тысячи патронов, 20 единиц холодного оружия, шесть приспособлений для бесшумной стрельбы.