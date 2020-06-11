МИД Китая назвал условия восстановления транспортного сообщения с РФ

Пекин, 11 июня. Китай восстановит транспортное сообщение с Россией при условии стабилизации ситуации с коронавирусом в мире и строгого соблюдения санитарных требований. Об этом заявили в МИД КНР.

По данным ведомства, российские авиакомпании смогут выбрать один пункт пропуска и совершать один международный рейс в неделю. В управлении гражданской авиации КНР тем временем уточнили, что иностранные авиакомпании, прекратившие из-за пандемии выполнять рейсы, с 8 июня смогут раз в неделю летать в один из 37 китайских городов.

«С начала эпидемии Китай и Россия оказывают взаимную помощь и поддержку друг другу», — добавили в ведомстве.

В МИД КНР не стали отвечать на вопрос об открытии границ для иностранцев. Но уточнили, что граждане, занимающиеся научно-технической и торговой деятельностью, в случае срочной необходимости могут получить визу в китайских посольствах и консульствах.

Напомним, что МИД КНР еще 28 марта запретил въезд в страну и временно прекратил выдачу виз. Именно в китайском городе Ухань в конце прошлого года произошла вспышка коронавируса. Из страны инфекция быстро распространилась по остальным государствам. Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии. По последним данным, зафиксировано свыше семи миллионов случаев COVID-19, инфекция унесла жизни более 420 тысяч человек.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко назвал условие открытия границы с Белоруссией. По его словам, возобновить сообщение можно будет, когда пандемия коронавируса пойдет на реальную убыль.