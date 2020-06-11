Банки в РФ могут начать блокировать сомнительные переводы без подтверждения операции

Москва, 11 июня. Российские банки обратились в Центробанк России с просьбой отменить норму, согласно которой финансовая организация должна возобновить проведение сомнительной операции, если клиент не вышел на связь с ней в течение двух дней. Об этом говорится в документе с предложениями участников платежного рынка для «регуляторной гильотины» регулятора.

Как уточнили эксперты, за два рабочих дня клиенты банков могут не успеть понять, что стали жертвами мошенников.

«Исходя из практики, это нецелесообразно», — подчеркнули они.

Как пишет РБК, автором инициативы является «Тинькофф банк».

Ранее в Центробанке РФ россиянам дали совет, как реагировать на подозрительные телефонные звонки от имени финансовых учреждений. Именно такой новой схемой пользуются в последнее время мошенники.

В пресс-службе ЦБ сообщили, что нельзя доверять звонкам от якобы представителей регулятора с предложениями получить какие-либо выплаты. Россиянам напомнили, что ЦБ не работает напрямую с физлицами.

Чтобы обезопасить себя, при подозрительных звонках из банка нужно сбросить звонок и самому перезвонить в финансовую организацию. Причем набирать следует официальный номер, а не тот, с которого поступил звонок.

По данным ЦБ, мошенники часто предлагают «спасти» деньги от преступников, перевести на резервный счет, а также поступают сообщения о различных выплатах, компенсациях, выигрышах в лотерею и тому подобному. Сотрудники ЦБ призывают россиян никогда не сообщать звонящим свои личные данные, тем более какие-либо пароли.

Ранее «Известия» сообщали, что у россиян стали чаще воровать бонусные баллы. В 2019 году количество атак мошенников на карты программ лояльности увеличилось в разы и достигло нескольких тысяч в месяц. Сначала мошенники получают доступ к личным кабинетам россиян, а затем используют накопленные бонусы, оплачивая свои покупки.