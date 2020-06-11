Клинцевич объяснил, почему Украина не рискнет отобрать Крым силой

Крым — это территория России, никто ее добровольно не отдаст, а забрать силой — не получится. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Только отобрать»

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым и она его сама отдаст. Глава Украины выразил уверенность, что без возвращения Крыма у будущих поколений россиян и украинцев не будет возможности открыто и дружески общаться.

По мнению бывшего министра, в России добровольно никто не откажется от полуострова.

«Крым можно только отобрать», — заявил он.

«Господа, успокойтесь»

Как отметил Франц Клинцевич, разгадка кроется в том, что Зеленский и Климкин отлично понимают, что Крым им никак не забрать — ни силой, ни добровольно. Это территория России, которую отстояли многие поколения ценой своей жизни.

«Это уже не просто какая-то территория — это символ России и ее достоинство. Крым сам вернулся, и Россия приняла его, своих братьев и детей. Но позиционирование Климкина и Зеленского связано с политической конъектурой. Зеленский не может в этих условиях говорить о том, что он согласен [с воссоединением Крыма с Россией]. Климкин понимает, что никто никогда не отдаст Крым, что забрать силой ни у кого не получится. За его словами ничего не стоит», — пояснил Клинцевич.

По мнению сенатора, призыв «забрать силой» слышат молодые украинцы с «повернутой психологией» в результате огромного пропагандистского воздействия, которое идет на Украине. В стране есть люди, которых Климким своими заявлениями подогревает. Россия к этому относится спокойно, заверил политик.

«Мы просто хотим им сказать: господа, успокойтесь. Что касается силы — вы даже не рискнете. Не надейтесь. Шансов ни у кого нет. Спите, господа, спокойно. Крым — наш», — заключил Франц Клинцевич.

В марте 2014 года Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. Однако российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.