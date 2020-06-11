Трамп заявил, что «внутренние террористы» захватили Сиэтл

Вашингтон, 11 июня. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что город Сиэтл в штате Вашингтон захватили «внутренние террористы». Об этом он написал в своем Twitter. Как уточнил американский лидер, местные власти должны бороться с беспорядками.

«Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым управляют, конечно, радикальные левые демократы», — написал он в социальной сети.

Кроме того, Трамп раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Дженни Дюркан. Он призвал их предпринять более решительные действия в борьбе с беспорядками.

Массовые акции в США были спровоцированы гибелью Джорджа Флойда, скончавшегося после задержания полицейскими в Миннеаполисе. Американцев возмутило появившееся в Сети видео, на котором видно, как один из правоохранителей ставит колено на шею задержанного, несмотря на его просьбы.

Мирные протесты против расовой нетерпимости быстро переросли в неуправляемые беспорядки, сопровождавшиеся погромами магазинов. В ряде штатов для обеспечения общественного порядка властям пришлось привлекать Национальную гвардию, также сообщалось о готовности ввести в несколько городов войска.

Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что массовые беспорядки, захлестнувшие США из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, ведут к нарушению прав множества людей. По его словам, России необходимо учитывать опыт американских протестов при выстраивании собственной политики.