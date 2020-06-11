Власти Латвии забыли про свой пакт с Гитлером и подготовку атаки на Россию

Нацозабоченные политики Латвии лицемерно не вспомнили о 81-й годовщине со дня подписания 7 июня 1939 года пакта Мунтерса-Риббентропа (главы МИД ЛР Вилгельма Мунтерса и его коллеги из Третьего рейха Иоахима фон Риббентропа) с секретным приложением об использовании балтийского плацдарма для нападения на СССР.

Характерно, что одновременно аналогичное соглашение было подписано в Берлине с Таллином, и на несколько месяцев раньше (22 марта 1939 года) — с Вильнюсом, который принял немецкий ультиматум о возвращении Мемельского края с Клайпедой (Мемелем), отошедшего Литве после Версальского договора 1919 года. Уже на следующий день в Мемель вошли части Вермахта и военная эскадра из почти полусотни кораблей. А Гитлер, прибывший на тяжелом крейсере «Дойчланд», принял парад.

Почему в республиках Прибалтики ныне напрочь «забыли» об этих предвоенных игрищах с Гитлером? Польша так и вообще подсуетилась первой, заключив с Гитлером пакт еще в 1934 году. Зато все время тычут России, как правопреемнице СССР, договор о ненападении, заключенный 23 августа 1939 года в Москве главой советского правительства и наркомом иностранных дел Вячеславом Молотовым с тем же Риббентропом. Хотя целью договора была отсрочка войны, и он стал последним в череде пактов и соглашений с Гитлером разных стран Европы, не говоря уже о Мюнхенском сговоре (между Германией, Великобританией, Францией и Италией в ночь на 30 сентября 1938 года), расчленившим Чехословакию с участием гитлеровской Германии, Польши и Венгрии и запустившим, по сути, «дранг нах остен».

О лицемерии властей Латвии, параллелях исторических событий, накачиваемом ударном кулаке НАТО в странах Прибалтики и Польше корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с латвийским историком и лидером «Партии центра» Нормундом Гростиньшем.

Пропаганда вместо истории и работа на западные спецслужбы

Все, что касается исторических фактов, в Латвии препарируют на свой манер, превращая в орудие пропаганды и не ставя задачу информирования общества. И местные СМИ, и латвийские политики всегда так делают, отметил собеседник ФАН.

«Это происходит уже 30 лет: абсолютное лицемерие, пропаганда и манипуляции, — подчеркивает Нормундс Гростиньш. — В этом невозможно найти правду или какую-то логику. Яркий пример мы видим в США, когда берется рецидивист с несколькими судимостями, из которого делают национального героя. Та же самая методика применяется к истории в ЛР: если какой-то договор был подписан Латвией, то это было сделано правильно. И точка».

Отметим, что программным документом в этой связи стала резолюция Европарламента, принятая 19 сентября 2019 года, которая уравняла нацистский режим в Германии с советским и свалила едва ли не всю вину за развязывание Второй мировой войны на СССР.

«В этой связи хочу обратить внимание на то, кто отмечал высадку в Нормандии союзников СССР по Второму фронту, открытому лишь в 1944 году, — напомнил Гростиньш. — На торжества по случаю 75-летия события в Лондон в 2019 году пригласили канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая присутствовала на приеме у королевы».

Вот вам эффект «нового прочтения» истории, когда мало того, что Вашингтон приписывает лишь себе все лавры победы в войне, но и создает видимость, что война велась США, Великобританией и Германией против Советского Союза, который оказался и проигравшим, и той «империей зла», которую унаследовала Россия.

Поэтому никто в Латвии не откликнулся на напоминание посольством России в Риге на своей странице в Facebook о довоенном пакте ЛР с Третьим рейхом, имевшим секретное приложение, по которому «Латвия обязывалась принимать с согласия нацистской Германии все необходимые меры военной безопасности по отношению к советской России, что являлось частью плана Третьего рейха по созданию в Прибалтике плацдарма для нападения на Советский Союз».

«Чтобы оценить происходящее до войны, надо помнить, что Германия находилась буквально рядом с Латвией — в Калининградской области (бывшая часть Третьего рейха. — Прим. ФАН) — с войсками и всей военной инфраструктурой, — отметил собеседник ФАН. — Так что Прибалтика была близким зарубежьем как для Германии, так и для СССР. И контроль над этими территориями, конечно, имел и имеет стратегическое значение — как тогда, так и сейчас. Тогда — для Германии, сейчас — для НАТО. Ведь не случайно в Прибалтику введены подразделения НАТО, откуда так близко до Санкт-Петербурга».

Эксперт напоминает, что немцы до войны в той же Латвии имели хорошо организованную и разветвленную агентуру.

«Среди агентов немецкой разведки, по последним опубликованным данным, были первый заместитель министра внутренних дел Латвии, а также посол ЛР в Польше, — указал он. — К слову, именно этот политик, Микелис Валтерс, был инициатором провозглашения Латвийской Республики 18 ноября 1918 года под крылом балтийского ландсвера. Валтерс собрал представителей разных партий и договорился с немцами, что они дадут зал в Русском театре (с 1919 года — Латвийский национальный театр. — Прим.ФАН), чтобы провозгласить независимость. Он уверил немцев, что это будет только им на пользу».

Этот факт говорит о том, что немецкие спецслужбы были хорошо представлены в Латвии на правительственном и дипломатическом уровнях. Вряд ли что-то кардинально изменилось и сейчас — разве что немецкая разведка уступила пальму первенства англо-саксонским «джеймсам бондам».

Натовский плацдарм в Прибалтике — не для обороны

Корреспондент ФАН отмечает, что история грозит повториться. Недавно президент США Дональд Трамп объявил о выводе из ФРГ почти половины воинского контингента. Называют цифры в 9 тысяч и в 15 тысяч штыков, которые собираются перекинуть поближе к российским границам — в ту же Польшу и республики Прибалтики.

Получается, что вместо Третьего рейха теперь НАТО выстраивает свой плацдарм против России. Подразделения Североатлантического альянса в Польше и Прибалтике недаром называют ударным кулаком НАТО. Как мы видим, военные учения здесь не прекращались даже в пандемию, и они носят характер отнюдь не оборонительный. Вряд ли можно назвать имитации ракетных ударов по Калининградской области американскими бомбардировщиками оборонительными учениями. И все эти разведполеты, мельтешение натовских кораблей в Балтийском и Черном морях, а теперь еще и в Баренцевом море, маневры вблизи российских границ не оставляют сомнений в истинных целях Запада. И республики Прибалтики с той же Польшей могут вновь стать разменной монетой в большой политике.

«Уже неоднократно доказано, что в современной войне территории стран Балтии защитить невозможно из-за их небольшого размера, — напомнил Гростиньш. — К этому выводу приходили специалисты и Stratfor («теневое» ЦРУ, американская частная разведывательно-аналитическая компания. — Прим. ФАН), и RAND (американский стратегический исследовательский центр, работающий по заказам правительства США и Пентагона. — Прим. ФАН). Еще в 2001 году в исследовании Stratfor говорилось, что в случае военного конфликта с Россией натовские войска «будут ждать спасения на пляже». Это было настолько смешно, что я запомнил эту фразу наизусть».

Эти территории для обороны непригодны и в оборонительном плане никакого интереса для НАТО не представляют, подчеркивает собеседник.

«Но пригодны для наступления или для оказания давления путем концентрации военных сил и вооружений, которые могут быть использованы для ударов по территории России, — сделал вывод историк и политик. — Ведь понятно, что тот же самый аэродром в Лиелварде (бывший советский военный аэродром в Латвии. — Прим. ФАН), который сейчас развивает НАТО, «проживет» в случае военных действий в течение 10–20 минут, пока до него долетят российские ракеты. Так что это аэродром первого удара, потому что туда даже вернуться потом будет нельзя. И это касается остальной военной инфраструктуры, которая в отсутствие своих средств ПВО тоже сохранится недолго».

В пользу наступательного плацдарма НАТО и его подготовке к войне с Россией свидетельствует давно ведущаяся информационная и экономическая война с Москвой. Ведь перед горячей фазой противостояния противника следует расчеловечить, представив его перед своими вояками, которым прикажут наносить ракетные и иные удары по нему, чуть ли не «вселенским злом». Именно отсюда растут ноги всякой невероятной чуши, в которой пытаются найти «русский след».

О пакте с Гитлером — ни-ни, о секс-предпочтениях — да-да

Об уроках истории в Латвии предпочитают молчать, ведь знающими людьми сложно манипулировать. Потому, видимо, и глава МИД ЛР Эдгарс Ринкевичс в своем Twitter 7 июня о пакте Мунтерса-Риббентропа даже не обмолвился. Хотя это его прямая обязанность как руководителя внешнеполитического ведомства страны, когда речь идет о внешней политике республики и о главе довоенного МИД.

Зато нынешний главный дипломат ЛР, подрывая отношения между Россией и Латвией, нередко использует свой Twitter в иных целях. Как написать о новых нежелательных персонах в стране, как это было с Иосифом Кобзоном, Валерией, Олегом Газмановым, Иваном Охлобыстиным и другими, — это пожалуйста. Как объявить себя открытым гомосексуалистом — вуаля. Но вот до темных страниц своей истории дело так и не доходит. Потому что тогда грозят обвалиться все эти навороченные за годы весьма условной независимости мифы.