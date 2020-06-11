Первую партию препарата от коронавируса «Авифавир» поставили в российские больницы

Москва, 11 июня. Российский фонд прямых инвестиций и группа компаний «ХимРар» поставили в больницы первую партию препарата «Авифавир», предназначенного для лечения коронавируса. Об этом сообщили в РФПИ.

Первым лекарство получили клиники и уполномоченные фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Кировской, Нижегородской и Новгородской областей, Екатеринбурга и Татарстана.

«В июне в российские больницы будет поставлено 60 тысяч курсов «Авифавира». При необходимости объем производства может быть увеличен до двух миллионов курсов в год», — уточнили в РФПИ.

Как отмечает «ФедералПресс», препарат планируют равномерно распределить по всем регионам. Глава фонда Кирилл Дмитриев добавил, что лекарство будет бесплатным для россяин по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Получили запросы на поставки «Авифавира» из более чем десяти стран. Первые результаты клинических испытаний позволяют считать этот препарат одним из наиболее многообещающих в мире», — отметил он.

Согласно последним данным, в России число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло отметки в 493 тысячи. При этом более 252 тысяч пациентов выздоровели, около шести тысяч скончались.

Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется. Регионы начали смягчать ограничительные меры. Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала граждан быть осторожными, соблюдать масочный режим, поскольку вирус никуда не ушел.