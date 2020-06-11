Россию как правопреемницу Советского Союза обсудят в медиацентре «Патриот»

В четверг, 11 июня, в 14.00 Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Российская Федерация против Советского Союза. Что мы празднуем в День России?»

12 июня 1990 года первый cъезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. К этому моменту многие республики уже объявили о своем суверенитете, и Россия присоединилась к этой компании. Долгое время праздник носил странное и непонятное неофициальное название «День независимости». Понимания значения этого дня у россиян не нашлось. Официально название праздника как «День России» было закреплено в 2002 году. А до этого 12 июня 2001 года президент Владимир Путин следующим образом охарактеризовал принятие Декларации о государственном суверенитете России, которое мы празднуем в этот день:

«С этого документа начался отсчет нашей новой истории. Истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл — это успех, достаток и благополучие граждан».

В рамках нашего эфира мы попробуем сравнить Советский Союз и сегодняшнюю Россию. Что изменилось? Какие права и свободы мы получили. Стали ли мы лучше жить? Выросла ли наша промышленная мощь? Как без колхозников живет наш аграрный сектор? Почему существует ностальгия по советскому прошлому? И самое главное, какое у России будущее?

На эти и многие другие вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты — демографы, социологи, экономисты, журналисты, чиновники и политики.

Вы можете задать свой вопрос в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН или в комментариях к трансляции.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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