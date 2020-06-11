Глава СК РФ назначил служебные проверки по итогам приема граждан

Москва, 11 июня. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел прием граждан в режиме видео-конференции, по итогам которого назначил служебные проверки в ряде регионов. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Россияне обратились к председателю СК по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок о происшествиях с детьми. Участвовавшие в видео-конференции матери рассказали свои истории и пожаловались на волокиту и отсутствие положительных результатов следствия.

Бастрыкин поручил территориальным следственным органам разобраться в расследованиях озвученных уголовных дел.

«В отношении ряда сотрудников главных следственных управлений СК России по городам Москве и Санкт-Петербургу, следственных управлений СК России по Ленинградской и Костромской областям, а также Северо-Западного следственного управления на транспорте назначены служебные проверки», — уточнила Петренко.

Кроме того, Бастрыкин отстранил от работы следователя и криминалиста в Крыму и поручил главе следственного управления установить все обстоятельства гибели молодого человека 29 октября 2017 года.

Следственный комитет России ранее предъявил обвинение криминальным авторитетам и лидерам таганской организованной преступной группировки Игорю Жирноклееву и Григорию Рабиновичу. Они обвиняются в убийстве уголовного авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана) и адвоката Натальи Вавилиной.