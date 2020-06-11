Кудрин рассказал, что нужно для развития российского здравоохранения

Москва, 11 июня. Российское здравоохранение существенно недофинансировано и требует серьезной перестройки и реформирования. Об этом рассказал руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, медицина существенно недофинансирована даже по действующим нормативам.

«Она требует и серьезной перестройки. Мы проведем проверку и покажем эти цифры», — подчеркнул Кудрин.

Он также уточнил, что проблема не только в нехватке финансов. Политик добавил, что во многих российских регионах медицина не отвечает современным требованиям. Как пишет ТАСС, для того, чтобы это исправить, нужно больше внимания уделять диагностике, телемедицине и первичному звену здравоохранения.

«Требуется совершенно новая система управления медициной», — отметил он.

В понедельник, 1 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что России удалось не допустить взрывного характера развития ситуации с коронавирусом, и санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране стабилизируется.

Тогда же премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что процесс снятия ограничений начался в 19 регионах страны, а еще в 25 субъектах готовятся к отмене режима самоизоляции.

Роспотребнадзор разработал специальные рекомендации, которые предусматривают поэтапный выход из режима ограничений. Главный санитарный врач России Анна Попова объяснила, что ограничения будут сниматься постепенно и с разной скоростью в разных регионах страны, поскольку ситуация в каждом субъекте индивидуальная.