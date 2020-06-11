Родные и друзья простились с погибшим в ДТП с Ефремовым Сергеем Захаровым

Москва, 11 июня. Родные, коллеги и знакомые простились с водителем Сергеем Захаровым, который погиб в ДТП в центре Москвы, случившемся по вине актера Михаила Ефремова.

Траурная церемония прошла в зале при Институте имени Склифосовского. Людей пришло не очень много, поскольку сами похороны пройдут в селе Константиново Рязанской области.

Как передает телеканал «360», во время церемонии супруга и сын погибшего Захарова с трудом сдерживали эмоции. В то время как коллеги и друзья сказали много теплых слов о мужчине. Некоторые пришедшие на церемонию дружили с ним не один десяток лет, с кем-то он рос и учился вместе. Для многих новость о его гибели стала настоящим ударом.

«Последние два дня телефоны наши обрывались. Очень много хороших писем от клиентов», — рассказал коллега Захарова, который работал курьером в интернет-магазине.

Страшная авария, в результате которой скончался Захаров, произошла поздним вечером 8 июня. Ефремов сел за руль выпившим, на джипе выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Актер не пострадал и почти сразу признал свою вину в ДТП. А 57-летний Захаров получил несовместимые с жизнью травмы.

Заслуженного артиста России отправили под двухмесячный домашний арест. В его отношении возбуждено уголовное дело. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Поведение актера осудили многие политики и общественные деятели, высказались и его коллеги. Россияне тем временем создали петицию с требованием лишить Ефремова звания заслуженного артиста РФ.