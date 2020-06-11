Клара Новикова рассказала, о чем ее попросил Трушкин в своем последнем звонке

Москва, 11 июня. Сатирик Анатолий Трушкин был госпитализирован с COVID-19 в начале мая. Медики делали все возможное, чтобы поставить артиста на ноги. Спустя месяц интенсивного лечения это практически удалось, однако 9 июня состояние Трушкина резко ухудшилось.

Сатирик не распространялся о своем самочувствии, деталями он делился лишь с ближним кругом друзей, в который входила и его коллега Клара Новикова. Именно ей незадолго до смерти позвонил артист с одной просьбой.

«Он позвонил мне со словами: «Давай отложим номер?». Объяснил ситуацию. Спрашивала его: «Как же так? Как ты заразился вирусом?» А он не знал. Говорил, что с женой Наташей ходил только в магазины, постоянно был дома. Кто теперь отыщет правду? Толю готовили к выписке через 5-6 дней после реанимации. Набрала ему в указанный срок, а он трубку не берет. Забеспокоилась, подумала, наверное, уже дома, восстанавливает режим. А оказалось, нет больше с нами Толика…» — рассказывает Клара Новикова.

По ее словам, голос у Трушкина был оптимистичный и ничего не предвещало такого исхода. Она говорит, что в больнице его регулярно навещали жена и внуки. Клара Новикова ранее отмечала, что Трушкин незадолго до смерти предупреждал ее о коварности COVID-19 и призвал беречь себя.

В одном из последних интервью Анатолий Трушкин говорил, что совершил большую ошибку. Он сказал, что несерьезно относился к коронавирусу, поэтому и заболел. При этом сатирик даже не знал, где мог бы его подхватить.

Писатель Аркадий Инин также рассказал о последних звонках его давнего друга Анатолия Трушкина. Инин регулярно интересовался делами Трушкина по телефону. Последний был настроен оптимистично и в подробностях рассказывал другу о своем лечении. Трушкин с радостью говорил, что его отключили от ИВЛ, но отмечал, что еще очень слаб.