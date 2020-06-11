Британские ученые назвали эффективный способ победить пандемию коронавируса

Лондон, 11 июня. Повсеместное применение масок эффективно в борьбе с распространением коронавируса, удерживает его базовый показатель репродукции ниже единицы. К такому выводу пришли ученые из Кембриджа и Гринвича.

По их мнению, одни только ограничительные меры не способны сдержать повторные вспышки заболевания. Однако даже самодельные маски могут существенно снизить скорость передачи инфекции, если их будет носить достаточное количество людей вне зависимости от симптомов.

Ученые полагают, что ношение масок вместе с социальным дистанцированием и некоторыми другими ограничительным мерами позволит не просто победить пандемию, но и справиться с вызванным ею экономическим кризисом. Причем сделать этого задолго до появления вакцины.

Специалисты объяснили, что одним из ключевых показателей способности патогена вызвать эпидемию или пандемию является базовый показатель репродукции (БПР), который равен среднему числу лиц, заражаемых носителем инфекции. Для коронавируса нового типа БПР оценивается от двух до 6,47. Чтобы пандемия замедлилась, нужно, чтобы показатель был ниже единицы, заметили британские ученые.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. Из КНР вирус быстро распространился по другим государствам и охватил практически весь мир. Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии. По последним данным, зафиксировано свыше семи миллионов случаев COVID-19, инфекция унесла жизни более 420 тысяч человек.