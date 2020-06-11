Экс-полицейский из Флориды назвал главных зачинщиков беспорядков в США

Погромы, грабежи и поджоги в американских городах хорошо организованы, и за ними стоят внутренние силы из Демократической партии, нацеленные на захват власти в Белом доме. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей заявил бывший заместитель шерифа округа Палм-Бич штата Флорида Джон Марк Дуган.

«Всем тем политикам, которые заявляют о поддержке протестующих, просто наплевать на Америку, — уверен Дуган. — Все они просто эксплуатируют эту трагедию. Они делают все возможное и невозможное, чтобы только отнять власть у Дональда Трампа. Они искренне его ненавидят и ни перед чем не остановятся».

Вопреки распространенному мнению о стихийности протестов, вызванных гибелью при задержании жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, все действия и заявления местных властей говорят о том, что они совершенно не заинтересованы в прекращении массовых беспорядков, отмечает экс-полисмен.

«Эти политики готовы даже с радостью присоединиться к погромщикам, поджигающим города, лишь бы обвинить во всем Трампа, — считает собеседник ФАН. — Они инструктируют протестующих и дают им информацию о действиях городских служб, я в этом совершенно уверен. Среди них, кстати, — бывший министр обороны США генерал Джеймс Мэттис, который, к тому же, яростный сторонник Хиллари Клинтон».

Публичные заявления как отставных, так и действующих генералов или высших полицейских чинов явно направлены на унижение и деморализацию полиции и нацгвардии страны, подчеркнул бывший замшерифа.

«Для армии или полиции самое страшное и деморализующее – это когда высшие командные чины или гражданские лидеры начинают отзываться о служащих как-то негативно или уничижительно, лишь для того, чтобы понравиться агрессивному большинству», — резюмировал Джон Марк Дуган.

Ранее такое же мнение высказал американский журналист, побывавший в эпицентре одного из митингов в Атланте. Об организованном характере протестов заявлял и генпрокурор США Уильям Барр.

Массовые беспорядки в США начались после смерти 46-летнего темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Он был задержан полицейскими 25 мая возле одного из магазинов за попытку расплатиться фальшивыми деньгами.

После смерти Флойда в крупнейшем городе Миннесоты разгорелся настоящий бунт: протестующие стали крушить машины, бить витрины и поджигать магазины. На фоне массовых беспорядков в городе начали орудовать мародеры.

Некоторые местные полицейские принялись выражать солидарность с протестующими, вставая перед ними на колено, а многие политики и представители местных властей высказывали толпе свою поддержку и одобрение. В дальнейшем беспорядки перекинулись на сотни других городов США.