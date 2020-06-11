Жильцы элитного дома боятся оружейных складов в подвале. ФАН-ТВ

Война с ТСЖ регулярно гонит жильцов одного из элитных домов Петербурга на массовые собрания во дворе. Жилой комплекс «Новая история» был построен всего восемь лет назад, но стены уже зацвели плесенью, в подземном паркинге забил родник. Товарищество собственников жилья перестало быть «товариществом»: обнаружив массу нерешенных проблем, обитатели дома попытались заменить председателя, но безуспешно. Действующая глава ТСЖ оспорила переизбрание через суд.

Жители рассказывают: одновременно с ТСЖ застройщиком была создана и управляющая компания «Новая история». Пару лет назад у нее в судебном порядке отозвали лицензию: фактически в настоящее время домом управляет организация, права которой вызывают сомнения. При этом у самой компании, похоже, не возникает никаких сомнений, что жильцы должны платить все больше и больше.

«Мы посчитали. С момента лишения только было переведено порядка 55 млн рублей. И должного уровня сервиса мы не получаем. У нас текущий паркинг, цветущий плесенью, отдельные парадные покрыты плесенью. То есть мы видим, как у нас, по сути, разрушается дом. Притом дому всего восемь лет», — негодует член ТСЖ «Новая история» Константин Янкевич.

Попытки жильцов прояснить, на что же уходят их выплаты, не увенчались успехом: все деньги на содержание дома перечисляются на счет управляющей компании, и отследить, на что расходуются средства, не представляется возможным.

Война, тем временем, продолжается. По словам обитателей дорогих квартир, ТСЖ пустилось во все тяжкие: ее представитель даже вскрывал почтовые ящики, вынимая неугодную корреспонденцию.

«Мы организовали свое собрание и разослали через «Почту России» приглашения как на собрание — те документы, которые положено. И заметили, что спустя несколько дней, когда «Почта России» принесла квитки, уведомления о собрании, их стали вынимать», — вспоминает житель дома Евгений.

По рассказам жильцов, действующей председатель ТСЖ нарушила массу обещаний, данных при покупке квартиры: вместо заявленного детского садика в доме организовали хостел. Во дворе расположился магазин оружия, а его покупатели ходят по детской площадке с винтовками. Один из жильцов рассказал, что боеприпасы для продажи хранят прямо в подвале дома.

Жильцы элитного дома опасаются, что судебные разбирательства затянутся надолго, и в течение всего этого времени они будут вынуждены платить огромные деньги за фиктивное содержание дома.