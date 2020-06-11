Галкин провел видеоэкскурсию по своему саду возле замка

Москва, 11 июня. Юморист и телеведущий Максим Галкин в одном из интервью рассказал, что во время самоизоляции в полной мере понял, как принял правильное решение приобрести земли в деревне и построить замок. Об этом он сообщил в социальной сети.

По его словам, в то время как в режиме самоизоляции большинство россиян теснилось в маленьких квартирах, он чувствовал себя «как в санатории». Он подчеркнул, что в особняке в деревне Грязь в Московской области много места для того, чтобы его дети Лиза и Гарри могли спокойно кататься на велосипеде, играть в догонялки и футбол.

Сам Галкин главным образом наслаждается своим роскошным садом. В нем растут как плодоносящие кусты и деревья, так и декоративные. В личном аккаунте в социальных сетях Галкин провел небольшую видеоэкскурсию, демонстрируя пышное цветение своего сада. Он также показал куст боярышника однопестичного, который посадил 10 лет назад.

«Красота какая!» — восхитился артист.

Галкин ранее рассказывал, что супруга в самоизоляции балует его и двойняшек Лизу и Гарри кулинарными изысками. Например, одно из блюд Пугачева описала, как подметили фанаты, крайне аппетитно — «мягонькая баранина, морковка, картошка, молодая капуста».

Ранее дочь Пугачевой и Галкина умилила пользователей Сети, вжившись в роль телеведущей международного канала. Ее брат Гарри тем временем исполнял амплуа зрителя, вооружившись пультом. Девочка даже попыталась изобразить итальянскую речь, пародируя знаменитый шлягер Тото Кутуньо «L'Italiano».