Хасбулатов рассказал, что после развала СССР обсуждались планы о его восстановлении

Москва, 11 июня. Сразу после подписания в декабре 1991 года Беловежских соглашений, положивших конец существованию СССР, обсуждались планы постепенного восстановления Советского Союза, заявил экс-председатель Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов.

«Я обзвонил руководителей всех верховных советов. Большинство говорили, что это большой удар, но отрезанное уже не пришьешь — давайте смиримся с этим, а потом, может быть, возьмем курс на постепенное восстановление», — говорит Хасбулатов.

Политик подчеркнул, что Верховный Совет РСФСР, который он на тот момент возглавлял, был вынужден ратифицировать соглашения о разделе страны, так как ни министерство обороны, ни Комитет государственной безопасности (КГБ) не стали выступать в его защиту. По словам Хасбулатова, его долго упрекали в том, что соглашение было ратифицировано.

«А что мне оставалось делать? Я спрашиваю министра обороны: «Как дела?» Он отвечает: «Руслан Имранович, мы ничего не сможем. Если вы не ратифицируете, у нас могут быть столкновения». Спрашиваю кагэбэшников, они говорят то же самое», — отмечает Хасбулатов.

Напомним, что так называемые Беловежские соглашения были заключены в декабре 1991 года главами РСФСР, Украинской и Белорусской ССР. Советский Союз официально прекратил свое существование 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о сложении с себя полномочий.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявлял, что именно на Михаиле Горбачеве лежит ответственность за распад Советского Союза. При этом первый лидер независимой Украины не жалеет о распаде СССР. Кравчук подчеркнул: он осознанно подписал Беловежские соглашения в декабре 1991 года и тем самым прекратил существование СССР.