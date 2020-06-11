В США предложили ужесточить санкции против России. События дня. ФАН-ТВ

Республиканцы хотят усилить санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США предлагает серьезно ужесточить санкции в отношении России. В докладе говорится о том, что в последние десять лет наша страна утверждает свою позицию глобальной державы и намеревается «подорвать мировой порядок под руководством США». Под раздачу попадут государства и компании, которые сотрудничают с Россией по нефтегазовым и экономическим проектам, в частности Китай и Иран. В докладе также оговаривается новая программа военной помощи Украине и расширение санкций против «Северный поток – 2». К слову, в берлинском Бундестаге вчера обсуждался вопрос о введении ответных санкций в отношении США. Руководитель кабинета по экономическим делам и энергетике, депутат от партии «Левые» Клаус Эрнст призвал Ангелу Меркель ввести ограничения против американцев, как ответ на санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2», назвав это посягательством на суверенитет Германии и Евросоюза.
Военные США пытались помешать патрулю РФ в Сирии
Свое влияние США пытаются демонстрировать и в Сирии, где российская военная полиция выполняет гуманитарную миссию по охране гражданских объектов. Правда, очередная попытка американских силовиков заблокировать путь российскому патрулю попала на видео и насмешила пользователей сети. На опубликованных кадрах американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, пытается помешать продвижению российского патруля. Однако броневик съезжает на обочину, из-под его капота начинает валить пар, а через несколько минут машина вовсе глохнет. Автор видеоролика пошутил, что американцам на этой неделе не везет с попытками помешать России.
Иномарка влетела в остановку в Петербурге
Во Фрунзенском районе Петербурге сегодня ночью произошло дорожное ЧП: иномарка влетела в автобусную остановку на перекрестке Бухарестской улицы и проспекта Славы. 19-летний водитель Toyota Corolla не справился с управлением, машина ушла в бесконтрольный занос, вылетела на тротуар где сбила сразу троих людей. Чудом никто не прогиб, однако все трое (молодые люди в возрасте от 23 до 25 лет) получили травмы разной степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.
Роспотребнадзор исследует популяционный иммунитет
В России уже в этом месяце стартует масштабное исследование популяционного иммунитета населения к коронавирусной инфекции. По данным Роспотребнадзора, первыми, пилотными регионами станут Хабаровский край, Тюмень и Санкт-Петербург. К обследованию привлекут детей от года до 17 лет включительно и взрослых шести возрастных групп, самая старшая из которых — от 70 лет. Специалисты отмечают, что данные, полученные в результате исследования, помогут составить прогноз развития эпидемиологической ситуации в стране и подготовить необходимые мероприятия.